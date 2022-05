Oroscopo Paolo Fox, 23 maggio: inizio settimana in agitazione per un segno di fuoco. Tanta vitalità per uno d’acqua.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 23 maggio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani proseguirà il tuo recupero sotto ogni aspetto. Non demordere che ti aspetta una fine di maggio con grandi novità e tanta felicità.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, finalmente domani domani potrai buttarti alla spalle le tensioni vissute durante il weekend appena trascorso e cominciare al settimana con più serenità. Si preannunciano giornate positive sia nel lavoro, sia in amore.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani potresti avere una giornata un po' faticosa. In compenso, hai un ottimo quadro astrale sotto ogni aspetto per tutta la settimana.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani proseguirà questo periodo di grande revisione della tua vita. Avrai voglia di fare un po' di pulizia e eliminare le relazioni inutili, che non ti fanno stare più bene. Ora ciò che conta è recuperare il tuo equilibrio interiore. Pensa di più a te stesso.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani, finalmente, avrai una giornata positiva. Le cose inizieranno ad andare nel verso giusto. Anche in amore dalle prossime ore arriveranno grandi occasioni per chi le saprà cogliere al volo.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani, a causa della Luna in opposizione, potresti avere qualche fastidio o un po' di incertezza. In linea di massima stai vivendo un momento di grande forza.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, il re dell'oroscopo consiglia di avere particolare cautela, anche in amore. E' fondamentale mantenere un equilibrio, un po' di diplomazia in più.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani dovrai cercare di smaltire tutta la tensione accumulata durante il fine settimana. Anche se hai un oroscopo molto importante, nei prossimi giorni potresti sentirti un po' agitato, soprattutto in famiglia. Mantieni la calma!

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani potresti iniziare la settimana con un leggero calo fisico e nervosismo. Cerca di farti scivolare le cose addosso! Ma non preoccuparti perché, in generale, stai vivendo una grande rinascita che riguarderà il lavoro e l'amore.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, da domani dovrai inizia a fare più attenzione, soprattutto. Qualche persona non si è comportata in maniera corretta nei tuoi confronti. Non riversare la tua rabbia nella coppia, potresti rovinare il rapporto col partner.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, come anticipa l'oroscopo di Paolo Fox domani crescerà una profonda agitazione interiore causata dal fatto di voler fare grandi cose, ma dover fare i conti con la realtà circostante. Cerca di evadere dalla stessa monotonia o cerchia di persone così starai molto meglio.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani la Luna sarà a tuo favore. Ti sveglierai con più energia e vitalità. Si preannuncia una settimana piuttosto tranquilla.

