oroscopo-paolo-fox-23-novembre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 23 novembre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 23 novembre ?

LEGGI ANCHE >> LE PREVISIONI DI PAOLO FOX DEL MESE DI NOVEMBRE

Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 novembre 2021: quali sono le previsioni

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore c’è maggiore vitalità grazie la bel transito del Sole. Sul lavoro invece non mollare, le novità stanno per arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore questo pomeriggio sei abbastanza agitato, cerca di rilassarti. Sul lavoro invece non fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Se in amore hai vissuto una crisi consiglio prudenza. Sul lavoro invece cerca di fare il punto della situazione.

Oroscopo Paolo Fox 23 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore stai pensando di concederti una pausa per riflettere. Sul lavoro c’è un pò di tensione, novità per i ragazzi giovani.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Bel cielo per i cuori solitari. Sul lavoro invece non essere troppo pignolo, nessuno mette in discussione il tuo valore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Non dedicare poche attenzione al partner per questioni legate al lavoro. Professionalemte parlando invece novità in arrivo per i giovani.

Oroscopo Bilancia, Scorpione e Sagittario oggi 23 novembre 2021

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore potrebbero esserci delle discussioni di troppo, consiglio cautela. Sul lavoro invece pondera bene le scelte e non fare passi azzardati.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore la mattina avrà una marcia in più, recupero da questa sera. Sul lavoro invece presta maggiore attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Incontro favorevole tra Luna e Sole domani, situazione astrologica positiva. Sul lavoro se devi discutere dei progetti non rimandare.

Oroscopo Paolo Fox 23 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Recupero nei sentimenti, la Luna è in buon aspetto. Sul lavoro invece ti piace avere il controllo ma ciò comporta delle responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Soddisfazioni in arrivo per i sentimenti, giornata positiva nel complesso. Sul lavoro invece ascolta anche i pareri degli altri.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore se sei single devi ampliare gli orizzonti. Sul lavoro invece non agitarti, le possibilità di dimostrare il tuo valore non mancheranno.