Oroscopo Paolo Fox, 23 ottobre: domenica piena d’amore per i Vergine. Prudenza necessaria per gli Acquario.

Concludiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 23 ottobre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, domenica:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, in questo fine settimana hai recuperato al meglio. Domani, però, cerca di continuare a mantenere la calma e ad essere prudente per evitare ogni eventuale discussione.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani dovresti fare attenzione ai rapporti interpersonali poichè avrai Sole, Venere e Mercurio in opposizione. Sii prudente e non rovinarti la domenica per discussioni futili.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, dolani ti aspetta una bella domenica, molto entusiasmante, soprattutto in amore. Riservati anche del tempo per pensare alle idee e ai progetti da ultimare nella nuova settimana lavorativa.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, gli ultimi giorni non sono stati dei migliori. Domani, dunque, approfitta delle domenica per goderti un po' di pace e di relax.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, il tuo oroscopo domani sarà al top. Vivrai una domenica molto emozionante e piena di sentimenti. Goditela al meglio!

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, anche domani la parole d'ordine sarà amore.Vivrai una bella domenica all'insegna della passione e delle emozioni.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani con la Luna favorevole sarà una domenica molto intrigante soprattutto in ambito sentimentale. Per i single ci saranno nuovi incontri e amori.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani il tuo weekend si concluderà nel migliore dei modi Viviti a pieno la domenica e pensa a rilassarti un po' che ne hai bisogno.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani il tuo oroscopo avrà un gran recupero soprattutto in ambito sentimentale. L'amore sarà protagonista. Approfittane!

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani il tuo weekend si concluderà con l'amore. In questi giorni hai faticato affinchè tutto potesse filare liscio. Ora goditi i risultati.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di mantenere la calma con alcune persone e di pesare bene le parole che vengono dette altrimenti si rischia di sfociare in accese discussioni. Sii più rilassato e goditi la domenica.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani avrai alcuni pianeti favorevoli che ti aiuteranno a fare chiarezza dentro di te poiché ne hai bisogno. In particolare devi capire bene cosa vuoi davvero in ambito sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox, 23 ottobre: domenica piena d’amore per i Vergine. Prudenza necessaria per gli Acquario. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

