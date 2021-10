oroscopo-paolo-fox-23-ottobre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 23 ottobre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 23 ottobre?

Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 ottobre 2021: quali sono le previsioni

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Per i sentimenti è una giornata positiva, un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Sul lavoro invece se non sei pienamente soddisfatto di ciò che fai, studia strategie alternative.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore Luna interessante e Venere favorevole. Per i più giovani interessanti nuove amicizie. A lavoro c’è molta intensità, tuttavia o non c’è quello che desideri oppure devi effettuare a breve un cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore ci sarà un forte recupero nelle questioni sentimentali, dopo un periodo duro. A lavoro

Oroscopo Paolo Fox 23 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore giornata perfetta per realizzare qualcosa di importante con il partner. Sentimenti ormai dati per persi che ritornano, vecchi amori che riaffiorano. A lavoro novità in arrivo, stai vivendo uno stato di eccitazione in attesa finalmente di vedere i risultati.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Fine settimana importante per l’amore, consiglio ai cuori solitari di guardarsi attorno. Sul lavoro invece buttati in qualche progetto creativo, ne guadagnerai in serenità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore non ti senti perfettamente a tuo agio e questo ti mette sottopressione. Sul lavoro invece desideri stare solo perché le persone che ti circondano non sono quelle giuste per portare avanti i prigetti che hai in mente.

Oroscopo Bilancia, Scorpione e Sagittario oggi 23 ottobre 2021

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Per i sentimenti è un momento positivo, se sei single cerca però di allargare il giro delle tue conoscenze. Sul lavoro invece cerca di delegare, non puoi fare tutto da solo!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Il sole nel segno regala buon consigli e una certa dose di fascino, sfruttala! Sul lavoro invece attenzione a relazioni con persone che ti hanno già dato problemi nel passato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore c’è una certa noia, soprattutto per le coppie di lunga data. Non sollevare inutili polemiche. Sul lavoro invece le idee non ti mancheranno, la creatività è dalla tua parte.

Oroscopo Paolo Fox 23 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Venere nel segno a partire dal giorno 5 favorisce i sentimenti. Sul lavoro invece è un periodo stimolante per iniziare nuove collaborazioni, le novità non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Se sei single questa è la giornata giusta per fare qualche buon incontro. Sul lavoro invece sei un pò confuso, cerca di proedere con ordine.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore potrebbero verificarsi delle litigate anche per un motivi banali, consiglio prudenza. Sul lavoro invece senti un pò di stanchezza e la tua tolleranza è messa a dura prova.

The post Oroscopo Paolo Fox 23 ottobre, le previsioni segno per segno appeared first on L’Occhio.