Oroscopo Paolo Fox, 23 settembre: giornata piena di emozioni per i Toro. Venerdì intrigante per i Leone.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 23 settembre. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, venerdì:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, dovresti approfittare dell'inizio weekend per ritrovare un po' calma e tranquillità. Pensa a rilassarti così potrai goderti al meglio le prossime giornate.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà molto favorevole grazie alla Luna e Venere dalla tua parte. Saranno giornate molte intense emotivamente e sentimentalmente. Approfittane al meglio.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani potresti avere un po' di incertezza in amore, cerca di risolvere i tuoi dubbi. A lavoro, invece, mantieni la calma altrimenti potrebbero nascere accese discussioni.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, in questi giorni potresti avere dei problemi col partner, sarà meglio risolvere al più presto per goderti il weekend nel migliore dei modi. Bada bene, però, alla tua situazione economica.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarà un venerdì molto intrigante ed interessante. I single potrebbero trovare un nuovo amore. Anche a lavoro tutto procedere per il meglio. Cosa volere di più?

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, si preannuncia un weekend davvero al top grazie alla presenza favorevole della Luna e di Venere. Approfittane per organizzare qualcosa di bello, indimenticabile.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, per domani, Fox ti consiglia di dare largo spazio ai sentimenti. Cerca di seguire il suo consiglio cosicché potresti avere la possibilità di goderti un meraviglioso weekend all'insegna dell'amore.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, tutti e tre giorni del weekend si preannunciano essere molto energici e piena di vitalità. Goditeli al meglio. Sii prudente, però, a lavoro, evita discussioni.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani sarà meglio essere prudenti in amore, in particolare se si vuole iniziare una nuova frequentazione. A lavoro, invece, sei pieno di idee. Fai bene a sbrigarti per metterle in atto.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani recupererai al meglio dopo giorni un po' tormentati. Domenica sarà la giornata adatta all'amore. Anche a lavoro stai risolvendo tutti i dubbi e i problemi. Continua così.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani potrai avere alcune occasione in amore, saranno favoriti i nuovi incontri. Continua a concentrarti anche sugli obiettivi lavorativi.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, il tuo weekend comincerà un po' sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Cerca di rilassarti di più e di organizzare qualcosa di interessante.

