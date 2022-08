oroscopo-paolo-fox,-24-agosto:-giornata-passionale-per-i-pesci.-relax-per-i-capricorno

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 23 agosto 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo dello zodiaco, domani avrai di nuovo serenità perché ti libererai della Luna contraria. Potrai cadere in qualche discussione solo perché tu preferisci dire sempre le cose con onestà.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani potrebbero esserci accese discussioni nella coppia a causa di molta tensione accumulata. A lavoro, invece, grandi novità in arrivo.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco,domani, avrai Venere favorevole per cui godrai di grande entusiasmo in amore. Attenzione, però, alla situazione economica. Non spendere oltre le tue possibilità.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà meglio definire alcune situazioni sentimentali. Nella coppia è importante avere più fiducia nei confronti del partner.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà ancora più positivo. Avrai la Luna favorevole e sarai pieno di forza. Grandi cambiamenti a lavoro.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani sarà una bella giornata proficua. Alcuni progetti importanti potrebbero essere portati a termine. In amore tutto sta andando a migliorare.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, da domani inizierà un recupero importante per te. Il periodo un po' buio che hai appena trascorso sta per finire. Ritrova la tua serenità e forza fisica.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani sarà una giornata abbastanza pesante. sarà meglio continuare a stare in allerta, in particolare in amore e in famiglia. Mantieni la calma, recupererai nel weekend.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà capace di rivelarti grandi sorprese. Sono giorni pieni di ottimismo e voglia di mettersi in gioco. Goditeli al meglio!

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani purtroppo la Luna non sarà più opposizione. Dunque, potrai recuperare la tua serenità. Stacca la spina e goditi un po' di relax. Rigenerati.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco,domani la luna sarà opposta. Potresti essere un po' confuso e stanco. Sii calmo e prudente, sono solo pochi giorni. Recupererai.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani potresti sentirti ancora un po' nervoso a causa del lavoro. In amore, invece, sarà una giornata piena di passione ed emozione.

