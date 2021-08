oroscopo-paolo-fox-24-agosto,-le-previsioni-segno-per-segno

Ariete: Le coppie che non sono in crisi potrebbero fare una piccola scenata di gelosia. Sul lavoro, nuove occasioni in vista dell’autunno anche dal punto di vista economico!

Toro: In amore non tutto va come vorresti e ci sono delle difficoltà, soprattutto nelle storie senza progettualità, da affrontare. Sul lavoro, non impegnarti troppo come hai fatto nel passato!

Gemelli: Giornate agitate per i sentimenti perché l’oroscopo è conflittuale. Sul lavoro, non è la giornata per fare passi frettolosi: ci sono delle spese da affrontare e bisogna ritrovare l’equilibrio per ripartire!

Cancro: Che ne dici di fare grandi progetti con il tuo partner? E’ il momento giusto. Sul lavoro, le occasioni non mancano, ma vanno sfruttate!

Leone: La Luna domani sarà dalla tua parte e se ci sono stati dei problemi ora in amore si potrà recuperare. Sul lavoro, hai voglia di fare e di guardare con ottimismo a settembre!

Vergine: In amore meglio esprimere quello che provi. Sul lavoro, invece, stanno per arrivare belle notizie: c’è chi riuscirà a chiudere un accordo che sembrava, addirittura, impossibile da concludere!

Bilancia: Venere è nel segno, approfittane e non sprecare quest’occasione. Sul lavoro, la fase è di rinascita, ma potrebbero esserci delle complicazioni!

Scorpione: Favorite le storie d’amore, ma hai voglia di ritrovare l’equilibrio di sempre. Sul lavoro, nuove proposte in arrivo: d’altra parte c’è una buona influenza dei pianeti!

Sagittario: In amore meglio essere prudenti e non cadere nelle provocazioni. Sul lavoro, sei agitato: pesa bene le parole e sii paziente!

Capricorno: Occhio alle storie d’amore che nascono questo periodo. Sul lavoro, i pianeti sono dalla tua parte ma il meglio deve ancora venire (settembre sarà un mese fortunato). Non ti fermare, vai avanti per la tua strada!

Acquario: La Luna è dalla tua parte, ma anche Venere favorisce le storie d’amore. Sul lavoro, hai tante cose da fare, ma hai anche voglia di chiudere definitivamente un rapporto!

Pesci: Sole, Mercurio e Marte sono in opposizione e ti renderanno molto agitato in amore. Sul lavoro, cerca di fare il necessario perché è tutto in una fase embrionale e ci sono anche dei ritardi da fronteggiare!