Oroscopo Paolo Fox, 24 dicembre: giornata serena per i Bilancia. Grandi emozioni per i Leone.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend natalizio per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 24 dicembre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, sabato:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, finalmente in amore c'è un certo equilibrio. Continua così e vedrai che tutto continuerà ad andare per il verso giusto. Buone opportunità in arrivo anche in ambito lavorativo.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani la giornata potrebbe non iniziare col piede giusto. Ma non temere, sii paziente e vedrai che verso sera tutto si aggiusterà.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani dovrai essere molto prudente in amore altrimenti rischierai di far nascere delle discussioni proprio a Natale. Sii più sciolto e spensierato.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani, finalmente, con la Luna favorevole la tua situazione sarà decisamente migliore. Approfitta di questi giorni di festa per recuperare forza ed energia.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani avrai la Luna dalla tua parte che ti renderà la giornata piena di emozioni positive. Avrai ben presto belle soddisfazioni anche in ambito lavorativo.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani avrai un meraviglioso oroscopo grazie anche alla presenza favorevole della Luna. Riceverai grandi notizie. Goditela a pieno!

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani ti aspetta una giornata molto bella e serena. Questi giorni di natale per te saranno una linfa vitale. Goditeli al meglio!

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani avrai una bella Venere favorevole che ti sarà molto complice in amore. Approfittane per vivere questi giorni con passione ed emozione.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani, purtroppo, potrebbero esserci delle burrasche in amore. Per cui, il re dell'oroscopo ti consiglia di essere molto prudente ed evitare polemiche.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani ci sarà ancora la Luna favorevole che ti farà battere il cuore e renderà l'amore protagonista delle prossime giornate. Goditi questo momento, lo meriti!

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani, finalmente, vivrai una giornata molto positiva, soprattutto in amore. Stai recuperando alla grande e ciò ti farà molto bene anche in vista del Natale.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani potresti essere molto pensiero poiché potresti iniziare a sentire la mancanza di alcune persone per le feste di Natale. E' normale, ma bisogna anche cercare di rallegrarsi e nutrirsi dell'amore delle persone care.

Oroscopo Paolo Fox, 24 dicembre: giornata serena per i Bilancia. Grandi emozioni per i Leone. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

