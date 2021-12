oroscopo-paolo-fox-24-dicembre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni di Paolo Fox per oggi 24 dicembre

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore vuoi tenere tutto sotto controllo ma evita le complicazioni soprattutto con il Capricorno. Sul lavoro invece fai attenzione alle proposte, è un momento positivo per ricostruire dei progetti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore la giornata parte sottotono ma dal pomeriggio si recupera. Sul lavoro invece inizia a progettare subito cosa vorrai fare nel 2022.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore oggi e domani non mettere troppa carne al fuoco. Sul lavoro invece c’è qualcosa che non va, la posizione della Luna invita alla prudenza.

Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore sono possibili delle riconciliazioni grazie al buon aspetto della Luna. Sul lavoro invece la stanchezza si fa sentire, concediti una pausa.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore la Luna nel segno regala delle splendide emozioni. Sul lavoro invece sono il tuo impego viene premiato, in arrivo delle belle gratificazioni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Cielo davvero intrigante per l’amore con la Luna nel segno. Sul lavoro invece potresti concludere dei progetti anche durante questo periodo di festa.

Oroscopo Bilancia, Scorpione e Sagittario oggi 24 dicembre 2021

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore saranno due giorni importanti, le coppie di lunga data ritroveranno il piacere di stare insieme. Sul lavoro invece sono in arrivo delle proposte, non sottovalutarle.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In Amore Venere favorevole regala un ampio margine di azione. Sul lavoro invece è un periodo di crescita, approfittane per rafforzare le tue conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Giornate un po’ agitate per l’amore, attenzione alle polemiche che potrebbero nascere in questi giorni. Sul lavoro agisci con calma e non fare passi azzardati.

Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore la Luna favorevole in amore permette di risolvere delle tensioni. Sul lavoro invece questi giorni di festa potrebbero essere forieri di novità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Anche se in amore ci sono state delle tensioni ultimamente non temere, Natale nascerà sotto una buona stella. Lavorativamente parlando invece non sovraccaricarti di impegni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore non dare adito a conflitti, il Natale ti vedrà un po’ pensieroso. Sul lavoro invece sono in arrivo delle belle novità ma occorre prepararsi.