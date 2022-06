Oroscopo Paolo Fox, 24 giugno: Gemelli e Leone favoriti. Leggero calo per i Vergine.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 24 giugno 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, venerdì:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani Venere potenzierà i rapporti di coppia più felici e solidi. Chi invece è solo da tempo e ha voglia di incontrare una nuova persona, dovrà cercare di non essere diffidente. Ti aspetta un fine settimana interessante.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani dovrai adoperarti per ritrovare una migliore armonia. Per fortuna, le relazioni ritroveranno il giusto equilibrio e potranno proseguire al meglio. Favoriti i nuovi incontri.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, omani il tuo oroscopo continuerà ad essere dei migliori. Avrai ancora Venere nel segno e un fine settimana davvero intrigante. Approfittane al meglio.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani ti sentirai molto attivo e positivo. Vorresti avere più rispetto e considerazione dagli altri, sei stanco di essere messo da parte. Prova a farti valere di più anche grazie all'energia positiva del weekend.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani dovrai darti fare e metterti in gioco! Il tuo oroscopo è ancora molto promettente, approfittane, soprattutto nel meraviglioso fine settimana che ti aspetta.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani avrai un probabile calo di desiderio provocato dai molti pensieri e impegni professionali. Se hai una buona idea in atto, dovresti muoverti. In questi giorni potrai spiccare grazie alla tua inventiva e alle tue capacità.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani Fox consiglia di recuperare un migliore equilibrio interiore, per trovare soluzioni in te stesso. D'ora in poi potrai incontrare un nuovo amore o stringere una bellissima amicizia, se lo vorrai.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani tornerai a essere più forte e grintoso. Potresti provare belle emozioni, approfondire i rapporti. Anche chi si era chiuso in se stesso, riscoprirà il piacere di stare in mezzo agli altri, conoscere nuova gente.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani, purtroppo, dovrai fare i conti con qualche problema in più nella sfera affettiva poiché avrai Venere contro. Sarà un weekend non uguale per tutti l'importante è che ognuno segua la propria strada senza lasciarsi condizionare.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarà tempo di fare scelte coraggiose. In amore per fortuna le cose andranno molto meglio. Goditi al meglio il weekend.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani le cose miglioreranno. L'amore tornerà a splendere, così come le amicizie profonde e sincere. Potresti essere stupito da una persona in particolare.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani sarai particolarmente occupato a gestire la tua vita lavorativa che tralascerai ancora i sentimenti. Prova, però, a staccare un po' la spina almeno nel weekend.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox, 24 giugno: Gemelli e Leone favoriti. Leggero calo per i Vergine. proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.