Oroscopo Paolo Fox, 24 luglio: domenica passionale per i Leone. Cambiamento interiore per i Toro.

Concludiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 24 luglio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, domenica:

Ariete, segno di fuoco, primo dello zodiaco, domani concluderai il weekend nel migliore dei modi grazie anche a molti pianeti favorevoli. In amore non essere troppo irruente, non rovinare la positività del tuo oroscopo.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, stai attuando un gran cambiamento sia dentro che fuori di te e stai recuperando alla grande. Ciò di consentirà di sentirti più sicuro di te stesso e più sereno.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, la tua settimana si concluderà al meglio. Qualcosa di bello e di importante sta per accadere, tieniti pronto. Cerca di tenerti stretta questa positività.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani potrai sentirti leggermente perso. Sono giorni che ti trascini del malumore. In compenso, però, potrai contare sulla tua famiglia e sul tuo partner.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, la tua domenica, finalmente, sarà caratterizzata da una bella ventata di positività. La tua passione e voglia di amare si risveglierà. Anche alcuni progetti potranno andare in porto.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani ti sentirai un po' disorientato e confuso. Fox consiglia di essere molto prudente per evitare discussioni inutili. Attenzione al rapporto di coppia!

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani tutto sommato sarà una bella domenica grazie anche all'aiuto della Luna. Attenzione solo al rapporto col partner con cui stai vivendo un periodo un po' altalenante.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani mantieni la calma e non inalberarti subito. Prova ad approfittare della domenica per svagarti e fare qualcosa di bello.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani a causa della Luna in opposizione potrai sentirti molto confuso e teso. Ma tranquillo, sarai capace di riprenderti al meglio e goderti la domenica.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani il tuo recupero continua, sotto ogni aspetto. Approfitta della domenica per rilassarti e recuperare serenità e forza.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani potrai godere di una meravigliosa domenica piena di energia. Buone stelle sia in amore che a lavoro. Grandi soddisfazioni in arrivo.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani la tua settimana non si concluderà nel migliore dei modi. Il re dell'oroscopo ti consiglia di essere molto prudente e non frequentare le persone che ti trasmettono negatività o rabbia.

Oroscopo Paolo Fox, 24 luglio: domenica passionale per i Leone. Cambiamento interiore per i Toro. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.