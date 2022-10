Oroscopo Paolo Fox, 24 ottobre: lunedì all’insegna dell’amore per i Pesci. Gran recupero per i Cancro.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 24 ottobre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani la settimana potrebbe iniziare con delle belle notizie sul fronte lavorativo. Attenzione, invece, ai rapporti interpersonali, non accendere discussioni inutili. Sii prudente. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di cominciare al meglio la settimana chiarendo determinate situazioni, soprattutto con chi ti ha deluso. Con calma e diplomazia fa prevalere le tue ragioni. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani con tanta forza e vitalità inizierai una nuova settimana. Porterai avanti le tue idee e i tuoi progetti e nessuno potrà fermarti! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, da domani comincerà un gran recupero per te, soprattutto in ambito lavorativo. La tua ambizione sarà capace di farti avere grandi soddisfazioni. Vai avanti così! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, anche domani il tuo oroscopo ti darà grandi soddisfazioni. Tutto procede per il meglio sia in ambito lavorativo che sentimentale. Non abbassare la guardia! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, negli ultimi giorni il tuo è un segno molto favorito e continuerà ad esserlo anche domani. In amore hai raggiunto un ottimo equilibrio. A lavoro ci saranno grandi soddisfazioni in arrivo. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani, inaspettatamente, qualcuno potrebbe veder nascere una bella storia d’amore. Se sei interessato davvero a qualcuno faglielo capire, è il momento giusto. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, da domani potrai vantare di un’ottima posizione nell’oroscopo. Molti pianeti ti saranno favorevoli e ciò contribuirà a renderti molto sereno ed equilibrato. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani saranno molto favoriti i nuovi incontri e le amicizie. Approfittane per stare in compagnia e prova ad essere più ottimista. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di essere molto prudente in famiglia evitando ogni tipo di discussione. Bada bene alla parole che usi, potrebbero essere dinamite! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo potrebbe subire un drastico cambiamento. Potrebbero sorgere complicanze e problemi sia in ambito sentimentale che lavorativo. Sii prudente! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani sarà un lunedì dedicato all’amore. Le coppie solide potrebbero aver voglia di fare un passo decisivo come il matrimonio o un figlio. Per i single, invece, potrebbero nascere nuove storie. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, 24 ottobre: lunedì all’insegna dell’amore per i Pesci. Gran recupero per i Cancro. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Ufficio Stampa