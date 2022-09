Oroscopo Paolo Fox, 24 settembre: sabato al top per i Gemelli. Un po’ di amarezza per i Capricorno.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 24 settembre. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, sabato:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, per il weekend Fox ti consiglia di riposarti e rilassarti, di viverlo in tranquillità. E’ stata una settimana molto impegnativa, è ora di dedicarsi agli affetti e a se stessi. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani sia la situazione lavorativa che sentimentale procederà al meglio. Approfitta per organizzare qualcosa di bello per questi giorni del fine settimana. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, il tuo oroscopo è davvero al top in questi giorni, in particolare per quanto riguarda l’amore e i rapporti in generale. Anche in ambito lavorativo avrai delle grande soddisfazioni. Goditi questi momenti. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani potrebbero esserci delle tensioni nella coppia. Sarà meglio essere prudenti e cercare di risolvere al meglio alcune problematiche così da poter vivere al meglio il weekend. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, anche domani sarà una bella giornata all’insegna dell’amore e delle emozioni. Anche per i single sono favoriti nuovi incontri e nuovi amori. Approfittatene! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani sarà un bel sabato, carico di positività. Potrai realizzare alcuni desideri o progetti e potresti ricevere delle belle notizie. Goditelo al meglio. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarà una meravigliosa giornata grazie alla presenza favorevole della Luna e di Venere. L’amore sarà protagonista. Dunque, organizza qualcosa di speciale col tuo partner. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani potrai approfittare per riflettere su alcune cose, capire cosa vuoi realmente siccome sei ancora un po’ titubante su certi aspetti della tua vita. Cerca di lasciarti andare di più e di far prevalere i sentimenti. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, il tuo fine settimana sarà dettato da serenità e positività. Finalmente hai recuperato dopo un periodo abbastanza difficile. Concentrati sul tuo futuro! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, purtroppo questo weekend non sarà dei migliori. Potresti accusare un po’ di stanchezza e di stress. Attenzione a non riversare il tuo malumore nella coppia. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, da domani faresti bene a rilassarti, a dedicarti ai tuoi affetti e a ciò che ti piace. Evadi dalla solita routine. In amore sono favoriti nuovi incontri, approfittane. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, le prossime ore saranno un po’ nostalgiche e dubbiose. Ti senti un po’ solo e avresti bisogno di qualcuno vicino. A lavoro, invece, tutto procede per il meglio. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, 24 settembre: sabato al top per i Gemelli. Un po’ di amarezza per i Capricorno. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.