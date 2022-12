Oroscopo Paolo Fox, 25 dicembre: un bellissimo Natale per gli Ariete. Forti emozioni per i Leone.

Concludiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend natalizio per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 25 dicembre. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, domenica:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani sarà un'altra giornata molto positiva. Il tuo Natale sarà pieno di emozioni, vivilo a pieno!

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani il tuo fine settimana natalizio si concluderà al meglio e avrai un gran recupero rispetto ai giorni iniziali.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani potrebbe essere una giornata un po' pesante ma tranquillo che in corso serata recupererai al meglio. Ricaricati per una nuova settimana bella intensa.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, in amore qualcosa bolle in pentola. La prossima settimana sarà decisamente positiva e piena di cose da fare.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani ti aspetta un Natale pieno di emozioni e sentimenti. Approfitta per goderti la famiglia e gli affetti più cari. Cerca di mantenere questo equilibrio che hai raggiunto.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani avrai Venere favorevole che ti aiuterà in amore. Per il resto, però, il re dell'oroscopo ti consiglia di essere prudente nei rapporti interpersonali e di non creare polemiche inutili.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarà una giornata davvero decisiva. Cerca di essere molto ponderato altrimenti potresti provocare delle accese discussioni e rovinarti il Natale.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà tra i più favoriti. Sentimenti ed emozioni saranno i protagonisti della giornata. Vivitela a pieno!

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, hai tanta voglia di realizzare i tuoi progetti ma devi essere ancora un po' paziente. Vedrai che queste giornate di festa ti aiuteranno molto.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, Fox ti consiglia di vivere a pieno questi giorni di festa e di trascorrerli quanto più possibile in famiglia. Goditi l'amore delle persone più care.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani inizierà una bella fase di recupero grazie anche a Venere che non sarà più in opposizione. I prossimi saranno giorni molto intensi.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, il Natale ti porterà tanto amore. Anche i cuori solitari potranno trovare l'anima gemella. Approfittatene!

