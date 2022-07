Oroscopo Paolo Fox, 25 luglio: inizio settimana meraviglioso per i Gemelli e i Leone. Malinconia per i Pesci.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 25luglio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, lunedì:

Ariete, segno di fuoco, primo dello zodiaco, domani potrai mettere a fuoco alcune idee che hai da diversi giorni grazie anche alla presenza favorevole di alcuni pianeti. Occhio solo al rapporto di coppia.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, stai recuperando alla grande. Anche domani sarà una bella giornata molto produttiva. Novità in arrivo a lavoro.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, anche per l'inizio settimana nuova il tuo oroscopo sarà molto positivo. Fox tu consiglia di concentrarti sui tuoi obiettivi e di portarli a termine.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani avrai Venere favorevole che ti consentirà di avere un occhio di riguardo all'amore. Sarebbe necessario lasciare spazio ai sentimenti e alla passione.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani il tuo sarà un meraviglioso oroscopo. Potresti fare nuovi e piacevoli incontri che ti porteranno, addirittura, a instaurare nuove relazioni.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani finalmente comincerai la settimana con il buonumore. È il momento di risolvere i disguidi nel rapporto di coppia e dedicare più tempo al partner.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarai molto teso e nervoso. Fox consiglia di mantenere la calma e, se ci sono, risolvere alcune controversie di coppia che non ti fanno stare sereno.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole che ti consentirà di essere sereno sotto ogni aspetto, in particolare in amore. All'orizzonte ci sono nuovi incontri, soprattutto per i single.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani, finalmente, inizierà la tua fase di recupero. Potrai portare a termine alcune cose lasciate in sospeso e risolvere alcuni problemi di coppia.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, hai bisogno di un po' di tranquillità e serenità. Domani la situazione amorosa sarà migliore. Anche a lavoro potrai di godere di qualche piccola soddisfazione. Non mollare.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani avrai ancora la Luna favorevole. La nuova settimana si preannuncia ricca di opportunità lavorative e nuovi incontri.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani potresti sentirti ancora un po' malinconico. Fox ti consiglia di circondarti di persone capaci di regalarti gioia e sorrisi. Ne hai bisogno

Oroscopo Paolo Fox, 25 luglio: inizio settimana meraviglioso per i Gemelli e i Leone. Malinconia per i Pesci. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.