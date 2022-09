Oroscopo Paolo Fox, 25 settembre: domenica piena d’amore per gli Acquario. Tanto divertimento per i Sagittario.

Concludiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 25 settembre. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, domenica:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani, tutto sommato, sarà una domenica tranquilla. Cerca di essere più ottimista e di non alimentare troppe polemiche inutili. Goditi il relax e riposati prima di iniziare una nuova settimana.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani potresti approfittare per parlare o chiarire con una persona in cui hai dei conti in sospeso. Hai voglia di serenità, costruiscila e pensa più a te stesso.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani potrebbero esserci delle novità importanti che ti renderanno felice. Approfitta della domenica per goderti il relax e l'entusiasmo di stare in famiglia o con la persona che ami.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, per domani, Fox ti consiglia di organizzare qualcosa in compagnia, di non rinchiuderti in te stesso. Devi sfruttate le qualità che hai, in ogni campo, anche quello lavorativo.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, anche domani il tuo oroscopo sarà molto positivo. Sarà una bella domenica da vivere in compagnia della famiglia o del tuo amore. Gestisci al meglio gli impegni lavorativi che lunedì comincerà una settimana intensa.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani sarà una domenica dedicata all'amore. Inoltre potrai organizzare tutti gli impegni lavorativi per portare a termine idee e progetti degli ultimi tempi.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarà meglio dedicarsi ad alcune scelte e decisioni da prendere. Sono favorite le nuove storie d'amore e nuovi incontri.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani non alimentare discussioni o polemiche in famiglia e a lavoro. Cerca di mantenere la calma e di provare a goderti al meglio la domenica.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà improntato su positività e divertimento. Approfittane per trascorrere la domenica con i tuoi affetti o con i tuoi amici. Stai attento, però, ad alcune compagnie che non sempre sono sincere.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani tutto cambierà rispetto agli ultimi giorni. Sarai molto più gioioso e con voglia d'amare. Una domenica da dedicare alla famiglia e all'amore.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, le prossime ore saranno caratterizzate da tanto amore e vitalità. Approfittane per goderti al meglio la domenica prima di iniziare una nuova settimana. Stai alla larga dalle discussioni.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani cerca di fare qualcosa di bello, di diverso, che ti possa emozionare. Rilassati, non essere sempre pensieroso. Goditi la giornata.

Oroscopo Paolo Fox, 25 settembre: domenica piena d’amore per gli Acquario. Tanto divertimento per i Sagittario. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.