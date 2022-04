oroscopo-paolo-fox,-26-aprile:-giornata-amara-per-i-leone.-amore-a-gonfie-vele-per-i-bilancia

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 26 aprile 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, amore a gonfie vele. E' importante avere qualche momento di intimità col partner, magari una cena romantica. Per quanto riguarda il lavoro, se ci sono dei progetti da realizzare, si può contare sul favore delle stelle.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani la Luna sarà opposta e dunque, ci si sentirà molto intolleranti. Bisogna mantenere la calma. Anche a lavoro c'è qualche piccolo dubbio ma, presto tutto si risolverà.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, chi è stato tradito o abbandonato ora può trovare un po' di serenità, basta avere un po' di pazienza e non legarsi le cose al dito. Buone prospettive in amore. Per quanto riguarda il lavoro, è necessario tentare la fortuna con cautela..

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, ci sono buoni progetti in vista. Sia in amore che sul lavoro è necessario avere dialoghi per risolvere qualsiasi controversia.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarà una giornata amara. In amore bisogna mantenere la calma ed essere prudenti perché potrebbero nascere dei dubbi. Male anche a lavoro: non sarà la giornata giusta per fare progetti. Meglio rimandare.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, buone notizie per l'amore. Nelle prossime ore si potrà vivere qualcosa di nuovo anche perché Marte è nel vostro segno. Lavoro? Ci vuole pazienza.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, anche qui ottime notizie per l'amore con la Luna che è nel vostro segno. Per quanto riguarda il lavoro, in generale, le opportunità professionali sono favorite. E' importante valutare i pro e contro prima di accettare un nuovo impiego.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, in amore è bene ritrovare la serenità e mettere da parte l'orgoglio. A lavoro non bisogna essere timidi ma farsi valere.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, la noia potrebbe prendere il sopravvento. E' fondamentale fare qualcosa per rendere più stimolante la vita di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, le proprie idee potrebbero essere molto interessanti soprattutto se si pensa al futuro.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, buone notizie per l'amore con la Luna che non è più contraria. A lavoro, è necessario portare avanti i progetti e non farsi prendere dalla paura di sbagliare o dall'ansia.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani ci sarà qualche piccolo disagio in amore anche nelle coppie stabili e migliori. Lavoro? Si prospetta un periodo complicato per chi lavora in proprio: ci sono dei problemi da affrontare.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, bisogna avere il coraggio di voltare pagina nelle relazioni. Per quanto riguarda il lavoro, domani sarà un giorno interessante per mettere in atto nuove idee e per cogliere al volo una bella opportunità.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox, 26 aprile: giornata amara per i Leone. Amore a gonfie vele per i BIlancia proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.