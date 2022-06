Oroscopo Paolo Fox, 26 giugno: una bellissima domenica per alcuni segni di fuoco. Recupero fisico per i segni di acqua.

Concludiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 26 giugno. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, domenica:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox domani potrai goderti al meglio la domenica grazie anche a molti pianeti favorevoli. Inoltre, troverai modi e capacità di risolvere eventuali problemi.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani potresti concludere un grande affare grazie anche alle tue doti. Poi potrai goderti la domenica in totale relax e spensieratezza.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani avrai ancora la Luna favorevole che ti darà energia e vitalità in più. Le coppie arrivate fino a qui sono molto forti e quelle che vogliono e possono avere un figlio dovranno solo mettersi all'opera.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani avrai un grande miglioramento sia fisico che emotivo. Fox consiglia di continuare ad avere molta fiducia nel futuro, soprattutto per il mese prossimo che sarà migliore.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, Fox consiglia di godersi a pieno i momenti di riposo e di relax. Questo periodo facilita i legami tra gli innamorati. Insomma, il tuo oroscopo continua ad essere tra i favoriti.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani purtroppo avrai la Luna sfavorevole. Dunque, sarà opportuno dedicare la giornata al riposo ed evitare discussioni futili. Approfitta del relax domenicale!

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, da domani ci potrà essere un'esplosione di emozioni. Ci sarà un ottimo recupero anche in amore. Approfitta per organizzare qualcosa di bello ed entusiasmante.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani potrai recuperare tutte le tue energia e buonumore. E' tempo anche di mettersi in gioco in amore.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, secondo Fox domani sarà una giornata da affrontare con la massima cautela. Avrai la Luna in opposizione che potrebbe causare dei contrattempi antipatici o della stanchezza fisica. Servirà prudenza anche in amore.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani dovresti non riversare le tensioni nate nel lavoro in amore, altrimenti rischierai di creare forti tensioni col partner. Approfitta della domenica per creare un equilibrio nella coppia e stare più sereni.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, il weekend si chiuderà con una buona notizia. Da qui in avanti avrai modo di recuperare pienamente a livello psicofisico. Grazie a Venere attiva, potrai rimetterti in gioco anche in amore.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani e dopodomani avrai la Luna dissonante. Ciò ti provocherà qualche tensione in amore. Per i legami più duraturi sarà opportuno avere più prudenza.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox, 26 giugno: una bellissima domenica per alcuni segni di fuoco. Recupero fisico per i segni di acqua. proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.