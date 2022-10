Oroscopo Paolo Fox, 26 ottobre: giornata lavorativa al top per i Pesci. Luna favorevole per i Sagittario.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 26 ottobre. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, in ambito lavorativo tutto procede per il meglio. E' in amore che hai ancora qualche problema da risolvere. Sii più paziente e prudente, non essere sempre pronto allo scontro. Prova a parlare con calma.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, nei prossimi giorni potresti essere chiamato a prendere delle decisioni importanti. Fox ti consiglia di pensarci bene prima di fare una scelta. Valuta tutti i pro e i contro. Nella coppia evita ogni tipo di discussione.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, le prossime saranno delle giornate molto interessanti. In particolare, domani potresti avere una forte passionalità che farà molto bene sia a te che al partner.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, dopo il gran recupero che hai avuto in questi giorni, tutto sembra procedere sempre per il meglio. In amore, soprattutto è un momento davvero positivo e tu ti senti molto più appagato.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani potrai avere un umore al quanto instabile. Cerca di mantenere quanto più possibile la calma altrimenti rischi di avere forti discussioni.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, la settimana scorsa hai avuto un oroscopo molto favorevole. Domani, però, per qualcuno potrebbero esserci qualche disagi in amore. Niente di grave ma sarà necessario parlarne con calma per risolvere ogni cosa.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarà una giornata molto positiva. Tutto sta procedendo per il meglio e raggiungerai l'apice nel weekend. Sei molto soddisfatto sia sul piano sentimentale che lavorativo. Continua così!

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà abbastanza positivo. A lavoro devi dare il meglio di te se vuoi raggiungere grandi traguardi. Non mollare, sii caparbio!

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani avrai una meravigliosa Luna favorevole che ti farà sentire molto appagato e sereno. Continua a guardare al futuro e a non pensare troppo al passato. Solo così andrai avanti nel migliore dei modi!

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani potrebbe essere una giornata di svolta per single in quanto sono molto favoriti i nuovi incontri e nuovi amori. Approfittatene! Mantenete la calma a lavoro, anche se siete stanco.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani, purtroppo, ti aspetta una giornata al quanto complicata. Dovrai risolvere alcune problematiche. Concentrati e mantieni la calma e, appena possibile, cerca di riposare.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani sarà una giornata molto interessante. Per i single sarà il momento di mettersi in gioco e farsi avanti. A lavoro, invece, sarà un momento di grande gloria.

