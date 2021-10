oroscopo-paolo-fox-26-ottobre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 26 ottobre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 26 ottobre?

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore non è la giornata giusta per risolvere i problemi, meglio rimandare. Sul lavoro, non rinunciare a qualcosa, prenditi il tempo necessario per riflettere e agire!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Cerca di tenere il lavoro fuori e lontano dalla tua vita sentimentale perché potresti creare delle tensioni inutili con il partner. Sul lavoro, occhio alle polemiche, entro venerdì bisognerà mettere in chiaro delle cose!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore più ci avviciniamo al mese di novembre più ci saranno belle opportunità da sfruttare. Sul lavoro, chi è rimasto fermo per un po’ di tempo ora può ripartire e la stagione che si prospetta è molto positiva, non farti condizionare da nessuno! Decidi con la tua testa!

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: La Luna oggi è dalla tua parte e la giornata è giusta per chiedere spiegazioni in amore. Favoriti gli incontri, ma non pensare al passato. Sul lavoro, chi si mostrava più forte in realtà non sta portando avanti grandi successi e questo ti dà un po’ di soddisfazione!

Oroscopo Paolo Fox Leone: La Luna dal 29 sarà dalla tua parte e il mese prometterà bene in amore. Sul lavoro, occhio a chi si tira indietro e non mantiene le promesse!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Sta per arrivare novembre e tanti problemi sentimentali finalmente si risolveranno. Sul lavoro, è il momento di pensare al futuro: sei concreto, pragmatico e sai come portare avanti le nuove idee!

Oroscopo Bilancia, Scorpione e Sagittario oggi 26 ottobre 2021

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore la giornata non è delle migliori, occhio alle discussioni con i nati sotto il segno del Cancro e dell’Ariete. Sul lavoro, se hai un appuntamento meglio partire con anticipo per evitare intoppi e problemi!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Buone notizie in amore, la giornata è ottima per vivere belle emozioni. Sul lavoro, cerca di essere più deciso e di non arrabbiarti troppo, non ne vale la pena!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La Luna non è più contraria e questo porta belle notizie in amore, potrebbero nascere storie durature. Sul lavoro, dopo un periodo buio arrivano belle notizie, ma cerca di essere un altro po’ paziente e tutto procederà per il verso giusto!

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore giusto qualche piccolo disagio, ma tutto risolvibile. Sul lavoro, un appuntamento importante è stato confermato e questo ti crea un po’ di agitazione!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: L’amore promette bene, cerca però di non fare polemiche inutili e sterili. Sul lavoro, stai facendo i conti con una spesa improvvisa e c’è un contrattempo da sbrigliare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Se vuoi parlare di cose importanti fallo nei prossimi giorni, forza. Sul lavoro, cerca di realizzare un progetto e per il futuro arriveranno belle novità!