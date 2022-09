Oroscopo Paolo Fox, 26 settembre: belle emozioni per i Leone. Importanti novità lavorative per i Bilancia.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 26 settembre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, la settimana inizierà con tanta vogli di amare e largo spazio ai sentimenti. Potrai ricevere anche buone notizie a lavoro. Continua così!

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani la tua settimana partirà con tanti impegni e soddisfazioni in ambito lavorativo. In amore, invece, sarà bene parlare col proprio partner qualora qualcosa non andasse.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, il tuo oroscopo della nuova settimana si preannuncia essere molto positivo. In particolare, avrai Venere favorevole che ti garantirà un'ottima posizione in amore.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà un lunedì molto sereno. Dovrai, però, impegnarti molto in ambito lavorativo. In amore, invece, alcune cose vanno risolte. Cerca di non creare distanze né polemiche inutili.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani avrai Venere favorevole che ti farà vivere belle emozioni. In particolare, per i single sono favoriti nuovi incontri e nuove storie d'amore. A lavoro, invece, dovrai cogliere nuove opportunità al volo.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, da domani si preannuncia una settimana molto interessante, in particolare in ambito sentimentale. Avrai Venere dalla tua parte che aiuterà sia le coppie stabili che i single con nuovi amori. Approfittane al meglio!

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, anche per domani Fox ti consiglia di dedicarti maggiormente agli affetti e alla relazioni. Evita di creare distacchi e di trascurare il partner. A lavoro sii paziente, ben presto arriveranno novità importanti.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, finalmente domani sarà una giornata più positiva ed interessante. Venere sarà favorevole. Dovrai, però, impegnarti di più in ambito lavorativo, specie se vuoi realizzare alcuni progetti.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani comincerà una settimana molto intensa. Avrai tanti impegni lavorativi e dei progetti da portare a termine. In amore, sono molto favorite nuove storie e frequentazioni.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, anche domani tutto procederà al meglio, soprattutto in amore. Alcuni potranno avere un ritorno di fiamma, altri nuovi incontri e nuove storie. Tieni sempre sott'occhio i progetti da portare a termine.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, il tuo oroscopo di inizio settimana sembra essere molto promettente, in particolare in amore. Venere favorirà i nuovi incontri e consoliderà le coppie stabili. Nuove opportunità lavorative all'orizzonte.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani potrai avere delle soddisfazioni e rivincite a lavoro. In amore, invece, sarà meglio guardarsi intorno. Venere favorirà i nuovi incontri.

