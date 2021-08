oroscopo-paolo-fox-27-agosto,-le-previsioni-segno-per-segno

Ariete: In amore i rapporti in famiglia migliorano, c’è maggiore diponibilità. Sul lavoro invece un progetto può diventare importante ma attenzione alle questioni economiche.

Toro: Le storie nate ad agosto profumano di sensualità. I piccoli disguidi possono essere facilmente risolti. Sul lavoro invece devi esaminare bene quali sono le tue esigenze e dai ascolto solamente a persone di cui ti fidi.

Gemelli: In amore talvolta pungoli il partner con un eccesso di ironia che alla lunga può diventare irritante. Sul lavoro invece sei pensieroso, hai bisogno di una pausa. Questioni contrattuali da risolvere.

Cancro: Per i sentimenti questo è un fine settimana che ti permetterà di schiarirti le idee. Sei bravo a dare consigli ma fatichi a farti aiutare quando sei tu ad aver bisogno. Sul lavoro invece sono in arrivo soluzioni, un consiglio: valuta tutte le proposte con attenzione.

Leone: Giornata da prendere con le pinze, c’è tensione nell’aria. Lavorativamente parlando oggi è la giornata per chiarire alcune questioni rimaste in sospeso da troppo tempo.

Vergine: Giornata positiva per i sentimenti: non farti scappare le occasioni, emozioni piacevoli in vista. Lavorativamente parlando potresti notare dei rallentamenti ma non darti per vinto, presto tutto tornerà al suo posto.

Bilancia: In amore è il momento di pensare al futuro e perchè no anche a progetti importanti come una convivenza o un matrimonio. Sul lavoro invece sono in arrivo le risposte che aspettavi.

Scorpione: Giornata che vede qualche discussione di troppo in amore, nulla che non possa essere risolto mettendo da parte il proprio orgoglio. Sul lavoro invece cerca di mantenere la concentrazione e fai solamente le cose utili, evitando inutili perdite di tempo.

Sagittario: Buon precupero per i sentimenti, piccoli dubbi solo se hai a che con persone del segno della Vergine o dei Gemelli. Sul lavoro invece mantieniti lontano dalle complicazioni.

Capricorno: In amore oggi puoi ritrovare un pò di serenità. Le prossime due giornate hanno una marcia in più. Sul lavoro invece novità in arrivo entro due mesi, anche con occupazioni part-time.

Acquario: Fine settimana dubbioso per i sentimenti, invito alla cautela. Lavorativamente parlando invece oggi cerca di non stressarti troppo e concediti tutto il temo necessario per risolvere eventuali problemi in sospeso.

Pesci: La Luna a favore è indice di un periodo estremamente positivo per i sentimenti e per testare la solidità di un rapporto. Sul lavoro invece se in passato qualcuno ha cercato di fermarti ora non potrà più agire a tuo discapito.