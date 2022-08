Oroscopo Paolo Fox, 27 agosto: Luna Favorevole per i Vergine. Sabato pesante per gli Acquario.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 27 agosto 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, sabato:

Ariete, segno di fuoco, primo dello zodiaco, domani sarà una bella giornata. Hai gran voglia di rivalsa e di serenità. Goditi il sabato nel migliore dei modi!

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani, finalmente, la Luna sarà favorevole e tu sarai pieno di vitalità e voglia di amare. Approfitta per chiarire alcune situazioni di coppia.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, il weekend si preannuncia essere al quanto pensieroso e noioso. Starà a te provare di risollevarti e godertelo al meglio. Fai valere di più le tue idee.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani Fox ti consiglia di dare più spazio ai sentimenti e all'amore. Non lasciarti andare ai pensieri negativi, goditi al meglio il weekend.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, anche il tuo oroscopo del weekend è molto entusiasmante soprattutto in amore. Hai tanta voglia di amare e di essere amato. Approfittane.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole. A lavoro tutto va per il meglio ma in amore ci potrebbe essere qualche problemino in più. Cerca di impegnarti a risolverli con diplomazia.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani, potrai recuperare sia sul piano emotivo che fisico. Cerca di goderti al meglio questo weekend, si svagarti e rilassarti.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani potrai prenderti una bella rivincita e soddisfazione. Inoltre, avrai la Luna e Venere favorevole che ti consentiranno di avere un oroscopo al top.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani domani la Luna dissonante ti creerà alcuni disagi. Evita discussioni, soprattutto in amore. Sii prudente.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole che ti aiuterà nel rapporto amoroso e a ritrovare la passionalità. Continua a recuperare il tuo equilibrio e stabilità e così sarai molto più tranquillo.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà un sabato abbastanza pesante anche a causa di Venere contraria che potrebbe creare dei contrasti. Sii prudente. Recupererai gli ultimi giorni di agosto.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, il weekend sarà caratterizzato dal Sole e la Luna in opposizione. Dunque, sarà opportuno essere molto prudenti e avete maggiore cautela in amore.

Oroscopo Paolo Fox, 27 agosto: Luna Favorevole per i Vergine. Sabato pesante per gli Acquario. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.