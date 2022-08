Oroscopo Paolo Fox, 28 agosto: bellissima domenica per i Capricorno. Qualche disagio per i Pesci.

Concludiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 28 agosto 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, domenica:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani sarà un'ottima domenica, all'insegna del relax. Avrai la grinta giusta per affrontare una nuova settimana.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani avrai ancora Venere contraria per cui sarà necessario essere molto prudenti in amore. Occorrerà anche fare chiarezza non solo nei rapporti amoroso ma anche con altre persone.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, per domani, il re dell'oroscopo ti consiglia di fare chiarezza in campo sentimentale. Bisogna capire cosa vuoi davvero. Attento anche alle tue finanze.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani approfitta della domenica per fare dei programmi per il futuro in vista del nuovo mese. Tieni a bada la tua situazione economica.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, il tuo oroscopo continua ad essere entusiasmante grazie alla presenza favorevole di molti pianeti. Goditi al meglio la domenica sia in famiglia che in amore.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani approfitta della domenica per rilassarti quanto più possibile. Buone notizie in campo sentimentale grazie all'arrivo di Venere nel segno.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani dovrai dedicare la domenica a sistemare alcune situazioni sia economiche che lavorative. In amore, invece, la situazione sta migliorando di giorno in giorno. Continua così!

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani sarà una domenica piuttosto tranquilla. Dovrai recuperare serenità e grinta per affrontare il nuovo mese. Datti da fare!

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani ci sarà il novilunio per cui sarà meglio rilassarsi e godersi il relax domenicale. Attenzione per le coppie meno solide perché potrebbero esserci dei dissapori.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, l'oroscopo di domani sarà meravigliosa. Una bellissima domenica ti attende all'insegna della creatività e positività. Avrai Venere contraria ma non c'è molto da temere perché in amore stai recuperando alla grande.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani avrai una domenica molto interessante. Per la vita di coppia bisogna essere un po' più prudenti e non innescare subito discussioni futili.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani, purtroppo, avrai ancora la Luna contraria che potrebbe crearti qualche disagio. Cerca di mantenere la calma e di tenere lontano le persone negative per te.

Oroscopo Paolo Fox, 28 agosto: bellissima domenica per i Capricorno. Qualche disagio per i Pesci. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.