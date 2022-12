Oroscopo Paolo Fox, 28 dicembre: cielo molto favorevole per gli Scorpione. Situazioni amorose da chiarire per gli Acquario.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 28 dicembre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, in ambito lavorativo potresti ricevere delle notizie molto importanti. In amore, invece, dovresti essere un po' più cauto in questi giorni, sii più sereno.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di uscire e di stare in compagnia perché sono favoriti i nuovi incontri e nuovi amori. Approfittane!

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, nuove opportunità lavorative stanno per presentarsi. Cerca di essere più tranquillo e sereno così farai del bene anche alla coppia e al partner.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani avrai un oroscopo molto favorevole e interessante sotto ogni punto di vista. Stai recuperando davvero alla grande e ciò ti rallegra molto. Continua così.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani la tua giornata sarà caratterizzata da tanto amore per cui approfittane per organizzare qualcosa di bello col partner e di goderti momenti indimenticabili.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, Fox ti consiglia di essere un po' più sciolto nella coppia, di non partire sempre in quarta. Sii più amorevole e comprensivo.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani potresti avere qualche piccola discussione col partner ma niente di insormontabile. Cerca di parlarne con calma e risolvere al più presto.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani avrai un cielo molto favorevole in amore. Vivrai una bella giornata all'insegna delle emozioni e della serenità. Goditela al meglio.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani dovrai prestare particolare attenzione a lavoro, soprattutto se ti troverai davanti a decisioni nuove o contratti da firmare. Sii prudente anche in amore.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, la situazione amorosa domani inizierà a riprendersi gradualmente. Fai del tuo meglio per iniziare il nuovo nel migliore dei modi.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani potresti approfittare per fare maggiore chiarezza su alcune cosa che non ti piacciono del partner. Ovviamente, sarebbe opportuno dialogare con calma e trovare un punto di incontro.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, anche domani sarà una bella giornata, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Se sei davvero interessato a qualcuno fatti avanti, non esitare.

