Oroscopo Paolo Fox, 28 luglio: giornata di tensioni per alcuni segni. Recupero in vista per altri.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 28 luglio. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, la Luna contraria continua a crearti fastidi e malumori. Cerca di recuperare la tua serenità e di ritagliarti i tuoi spazi, ne hai bisogno.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani potrai sentirti un po' confuso e con un calo di energie. Attendi il fine settimana per sentirti meglio e fare determinate cose.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, il tuo oroscopo continua ad essere tra i migliori. Ciò però non ti consente di lasciarti andare, anzi. Continua ad impegnarti e ad essere lungimirante! Forza!

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani continuerai ad avere qualche problema lavorativo. Fox ti consiglia di essere prudente e di contare maggiormente sul partner, senza abbandonare la vita di coppia.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, le cose stanno andando per il verso giusto e stai recuperando alla grande. Continua così, non fermarti datti sempre da afre soprattutto in amore.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, da domani si preannuncia un gran periodi di rinascita. Sarà importante mettere in atto le tue idee e i tuoi progetti. In amore, invece, cerca di far primeggiare i tuoi sentimenti.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, da domani, comincerà la tua fase di recupero, sotto ogni aspetto. Hai bisogno di maggiore serenità, in particolare in amore e in famiglia.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani potrebbe essere una giornata al quanto pesante ed impegnativa. Cerca di mantenere la calma e di non cadere nel vortice delle paranoie, soprattutto in amore.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani avrai molti pianeti favorevoli che ti consentiranno di avere un'ottima giornata e di portare a termine alcuni progetti importanti. Non mollare, continua cosi.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani, finalmente, potrai abbandonare la tensione degli ultimi giorni e provare a svagarti di più. Cerca di risolvere alcune questioni di coppia.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, i prossimi giorni saranno abbastanza pesanti a causa della Luna in opposizione. Il re dell'oroscopo ti consiglia di concentrarti di più sulla coppia e di organizzare qualcosa di bello col partner.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani sarà la giornata giusta per recuperare in amore. approfitta per organizzare qualcosa di bello in vista del weekend.

Oroscopo Paolo Fox, 28 luglio: giornata di tensioni per alcuni segni. Recupero in vista per altri. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.