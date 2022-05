Oroscopo Paolo Fox, 28 maggio: Sagittario tra i segni più favoriti del weekend. Giornata stimolante per i Vergine.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di sabato 28 maggio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, il re dell'Oroscopo preannuncia due giorni di weekend assolutamente favorevoli. Consiglia, però, di mettersi sempre in gioco.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, la giornata di domani sarà ricca di emozioni. Approfitta di questo weekend per continuare a recuperare al meglio la tua salute mentale e fisica.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani sarà un sabato molto intrigante grazie anche alla Luna nel segno. Hai tante cose per la testa da avviare e da portare avanti. Cerca di frequentare più persone simpatiche e positive-

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani si preannuncia essere una bella giornata. Riuscirai perfino a recuperare bene a livello emozionale. Finalmente un po' di serenità, dopo giornate faticose sia a livello fisico che mentale.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, secondo l'oroscopo domani sarà una giornata un po' incerta in cui sarai alle prese con qualcosa da mettere a posto. Cerca di non perdere la calma bensì organizza qualcosa di bello per il weekend.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani avrai una bellissima Luna in tuo favore. Saranno ore particolarmente stimolanti a livello mentale, interessanti se vorrai fare piani per il futuro. In amore manca ancora qualcosa, uno stimolo giusto.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani il weekend procederà in modo positivo. Tuttavia potrai sentirti turbato ancora da qualche preoccupazione.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani potrebbe essere una giornata a rischio tensioni e arrabbiature. Sforzati di passare la giornata più serenamente e allontana le persone che ti arrecano stress e malumore.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, in questo momento sei uno fra i segni più forti dello zodiaco. Ti aspetta un ottimo weekend. Nelle prossime ore potresti perfino essere travolto da una grande passione.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani avrai ancora la Luna nel tuo segno. Ciò ti permetterà di avere buona lucidità mentale, maggiore chiarezza rispetto ai giorni passati. Stai man mano recuperando dopo un periodo un po' buio. Anche in amore ci saranno ottime notizie.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, come anticipa l'oroscopo di Fox, domani si preannuncia una giornata alquanto strana. Tu vorrai fare certe cose, ma la realtà te ne proporrà altre. Sforzati di mascherare la tua insofferenza, sii più diplomatico e goditi il weekend.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani sarà una giornata da sfruttare al meglio ed evitare, se possibile, le polemiche inutili. In generale, però, il periodo è molto favorevole, capace di garantirti più serenità.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox, 28 maggio: Sagittario tra i segni più favoriti del weekend. Giornata stimolante per i Vergine. proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.