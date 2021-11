oroscopo-paolo-fox-28-novembre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 28 novembre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 28 novembre ?

LEGGI ANCHE >> LE PREVISIONI DI PAOLO FOX DEL MESE DI NOVEMBRE

Oroscopo Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni di Paolo Fox per oggi 28 novembre

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Attenti in amore: questi ultimi 2 giorni possono tornare delle polemiche. Sul lavoro fate attenzione alle relazioni con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In Amore Venere è ancora di passaggio, sfruttatelo! Mercurio non è più contrario, state recuperando sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore evitate le discussioni, potrebbero diventare troppo accese. Sul lavoro affrontate una fase di grande stanchezza, ma la situazione migliorerà settimana prossima.

Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore riceverete notizie da una persona che non sentivate da un po’. Sarà importante per evitare complicazioni. In arrivo nuovi accordi di lavoro per i più giovani.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore fate attenzione agli incontri di questo periodo, possono essere decisivi per il futuro. Sul lavoro Sole e Mercurio sono favorevoli: prendete di petto tutte le situazioni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La Luna è ancora nel vostro segno: vivete i sentimenti appieno. Sul lavoro è importante che mettiate a posto alcune questioni legali del passato.

Oroscopo Bilancia, Scorpione e Sagittario oggi 28 novembre 2021

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore rimandate di 24 ore una discussione delicata, la Luna sarà nel vostro segno da domani. Sul lavoro fate attenzione: le polemiche possono nascere per le questioni più stupide. Ricordate che siete invidiati.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore questa domenica è interessante per realizzare un progetto con una Vergine o un Capricorno. Sul lavoro non siete soddisfatti dalla questione econimica. Troppe spese.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore potrebbero nascere delle tensioni, blocatele sul nascere. Situazioni difficili da gestire al lavoro, ma da domani la situazione migliora.

Oroscopo Paolo Fox 28 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore Luna favorevole anche oggi. Sul lavoro è un periodo positivo, le intuizioni valgono molto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore la Luna è ancora interessante e sarà favorevole alla fine di novembre. Sul lavoro nuove responsabilità in arrivo. Troppe spese per casa e famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore state attenti, specie con Capricorno e Cancro. Luna opposta. Sul lavoro siete in una fase di rivoluzione, è normale vivere qualche giorno di instabilità.

The post Oroscopo Paolo Fox 28 novembre, le previsioni segno per segno appeared first on L’Occhio.