Oroscopo Paolo Fox, 28 ottobre: entusiasmante venerdì per gli Ariete. I Vergine saranno assaliti da un forte stress.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 28 ottobre. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, venerdì:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani il tuo inizio weekend sarà caratterizzato da una bella Luna favorevole che ti aiuterà a recuperare al meglio in ogni ambito. Goditi la giornata positiva che ti aspetta!

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani potrebbero esserci dei disguidi in amore. Sarà meglio essere prudenti e pronti a non instaurare alcuna discussione. Piuttosto preparati per il weekend!

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di focalizzarti un po' su te stesso, di riposarti ed evitare di andare sotto stress. Programma qualcosa di bello per il fine settimana.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, se c'è qualcosa che non va nella coppia, sarà meglio parlarne senza rimuginarci su. Soprattutto sarà importante non pensare troppo al passato ma focalizzarsi sul presente.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani anche se avrai qualche pianeta contro non ci sarà molto da preoccuparsi, soprattutto per le coppie solide. Siate prudenti ed evitate gli scontri e vedrete che nulla e nessuno potrà dividervi!

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani potrai essere assalito da un forte stress. Sarà meglio mantenere la calma, provare a svagarsi. Organizza qualcosa di bello per questi giorni.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani i cuore solitari potrebbero trovare l'anima gemella. In generale, si prospetta essere una giornata tranquilla. Buone notizie in ambito lavorativo.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, in questi giorni sei abbastanza stanco di avere vicino persone che non ti merito. Domani potresti liberartene una volta per tutte e potrai iniziare ad avere un tuo equilibrio.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani ti aspetta un venerdì molto interessante, soprattutto in ambito sentimentale. Se sei interessato a qualcuno sarà la giornata giusta per farglielo capire.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, se c'è qualche problema nella coppia, domani sarà la giornata giusta per risolverlo. Magari puoi approfittare del weekend per organizzare qualcosa di bello col partner.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di non strapazzarti troppo. Dopo un'intensa settimana potresti sentire molto affaticato. Prova a rilassarti e a goderti al meglio al weekend.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, il tuo oroscopo del weekend sarà molto positivo e a te favorevole. Progetta qualcosa di bello e di emozionante per goderti al meglio questo giornate.

