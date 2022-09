Oroscopo Paolo Fox, 28 settembre: nervosismo per i Leone. Recupero sorprendente per i Pesci.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 28 settembre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani la Luna non sarà più opposta e, dunque, potrai godere di un'ottima giornata. Potrai ricevere una bella notizia o trovare l'amore. Sembra annunciarsi un periodo di grande recupero.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani, purtroppo, avrai la Luna in opposizione che ti causerà dei disagi, soprattutto in amore. Devi cercare di liberarti da ansia e stress per poter stare più tranquilli e risolvere le cose al meglio.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, anche domani il tuo oroscopo continuerà ad essere molto positivo, in particolare in amore. Sarà una giornata all'insegna della passione e dei sentimenti. I single potranno trovare la persona giusta.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà opportuno placare la rabbia e non alimentare discussioni in amore. Anche a lavoro, però, bisogna essere prudenti, fare il proprio ed essere lucidi.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani avrai la Luna in opposizione che ti farà essere molto nervoso o ti farà perdere subito le staffe. Cerca di mantenere la calma e di risolvere le cose col dialogo.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà al top. In amore le cose migliorano sempre più e ne sei molto felice. Anche a lavoro è un bel periodo, molto promettente. Continua così, porta avanti i tuoi progetti!

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani devi prestare particolare attenzione al rapporto amoroso. Cerca di lasciarti andare di più, di non essere sempre frenato. Dai maggior importanza ai sentimenti. Attento anche alle tue spese.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani avrai una meravigliosa Luna dalla tua parte che ti permetterà di essere molto più sereno. A lavoro continua a perseverare con le tue idee e i tuoi progetti.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, in questi giorni le stelle sono decisamente dalla tua parte. Sia in amore che a lavoro tutto procede alla grande. Continua così, non fermarti e fai sempre la tua parte.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarà una giornata migliore rispetto alle precedenti. In amore recupererai alla grande. I single, invece, avranno grandi opportunità. A lavoro stai costruendo pian piano il tuo futuro. Non scoraggiarti, tutto arriverà.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani avrai Venere favorevole che ti consentirà di recuperare alla grande in amore e non solo. Potrai avere delle belle opportunità e ricevere delle soddisfazioni grazie al tuo impegno.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani, finalmente, recupererai in amore, in particolare col partner. Si arriverà ad un equilibrio della coppia tanto atteso. A lavoro sii paziente e concentrati su alcune decisioni importanti da prendere.

Oroscopo Paolo Fox, 28 settembre: nervosismo per i Leone. Recupero sorprendente per i Pesci. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.