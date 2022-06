Oroscopo Paolo Fox, 29 giugno: amore in primo piano per i Gemelli. Agitazione per i Bilancia.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 29 giugno. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox domani potrai sentirti un po' teso perché non sei riuscito a concludere ciò che volevi. In questo periodo hai giornate molto frenetiche e confuse, tante cose in mente e da fare. Ben presto ritroverai più tranquillità, anche in amore.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani continuerai ad avere risorse importanti da sfruttare. Sarà importante superare le incomprensioni vissute nella coppia di recente.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani grazie ancora alla presenza di Venere, l'amore sarà in primo piano. È il momenti ideale per i grandi progetti di coppia. Chi è solo, invece, dovrebbe guardarsi attorno e cercare l'anima gemella.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani avrai un gran recupero sotto ogni aspetto. Sarà una giornata piena di energie e di idee. Approfittane!

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani potresti sentirti un po' arrabbiato con una persona che ti ha mancato di rispetto. L'amore migliorerà a partire dal mese di luglio.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, gli ultimi giorni ti hanno costretto a cambiare molte cose, inclusa la tua visione circa il futuro. Domani potresti sentirti un po' sotto pressione per una decisione da prendere. Segui il tuo istinto.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani proverai una profonda agitazione interiore. Attenzione anche in amore. Purtroppo stai affrontando un periodo abbastanza problematico. Mantieni la calma, tutto andrà per il meglio!

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani sarai pieno di buone ispirazioni. Da buon perfezionista quale tu sei, pretenderai risposte e chiarezza dalle persone intorno a te. Se non sarai certo, non vorrai avviare nessun progetto importante.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani potrai cominciare a fare programmi interessanti per il weekend che ti darà grandi soddisfazioni. Novità e nuove emozioni in arrivo.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, da tempo gestire il tuo lavoro non è affatto semplice e spesso riversi questa agitazione in amore. Attento perché potrebbe gravare sul rapporto col tuo partner che potrebbe sentirti trascurato.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani comincerai a pensare al tuo futuro con grande interesse e coinvolgimento. L'amore tornerà in primo piano. Inizia a fare programmi per la bellissima domenica che ti aspetta.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani, con la Luna favorevole, ti sentirai molto meglio. Dopo aver messo l'amore in secondo piano per alcune settimane, è arrivato il momento di rimediare.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox, 29 giugno: amore in primo piano per i Gemelli. Agitazione per i Bilancia. proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.