Oroscopo Paolo Fox, 29 luglio: favoriti Sagittario e Gemelli. Nuovi incontri per i Pesci.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 29 luglio. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, venerdì:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di essere molto prudenti in amore con i familiari. In compenso, però, hai una grande capacità di azione che ti permette di risolvere diverse problematiche.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, sei stanco ed impaziente. Domani sarà meglio avere molta cautela altrimenti rischi di provocare discussioni inutili.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, anche domani sarà una meravigliosa giornata e un ottimo inizio di weekend. Hai tanta voglia di fare, approfittane per organizzare qualcosa di particolare per i prossimi giorni.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani avrai una giornata in cui potrai recuperare tutti i tuoi affetti. Ciò ti farà molto bene sia per stare più sereno che per affrontare il fine settimana nel migliore dei modi.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole che ti consentirà di avere ancora un'ottima situazione in amore. Le cose stanno procedendo per il meglio, non mollare.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani il tuo cuore potrebbe tornare a battere per una persona in particolare. Stai vivendo dei giorni molti sereni e il tuo weekend si preannuncia essere molto entusiasmante. Approfittane.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani, con Venere contraria, potrai avere dei problemi in amore e col partner. Saranno opportuni dei chiarimenti. Sii prudente anche nei rapporti familiari.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani dovrai controllarti e usare molto calma e prudenza. Potrebbero scoppiare scintille sia a lavoro che nei rapporti interpersonali. Meglio evitare.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, il tuo oroscopo continua ad essere uno dei migliori. Porta avanti i tuoi progetti e organizza qualcosa di bello per il weekend.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, stai attraversando un periodo un po' difficile. Ti senti deluso e hai qualche problema nella coppia. Prova ad approfittare del weekend per cercare di recuperare al meglio.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà una giornata abbastanza pesante anche a causa di alcuni pianeti contrari. Hai bisogno di un po' di serenità, cerca di averla nei prossimi giorni, prova a svagarti.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani con Venere favorevole potrai fare nuovi incontri e intraprendere una nuova relazioni. Non guardare sempre al passato, cerca di goderti di più il presente.

Oroscopo Paolo Fox, 29 luglio: favoriti Sagittario e Gemelli. Nuovi incontri per i Pesci. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.