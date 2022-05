Oroscopo Paolo Fox, 29 maggio: una meravigliosa domenica per gli Ariete. Graduale recupero per i Cancro.

Concludiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 29 maggio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani sarà una bellissima domenica, ricca di stimoli. Non potrebbe essere diversamente in un periodo in cui molti astri sono nel tuo segno. Ci potrebbero essere momenti di grande forza e di emozioni.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani sarà importante iniziare a pensare all'amore e stare con le persone. Approfitta della domenica per stare in contatto con coloro che ti stanno più vicino. Un migliore equilibrio interiore ritornerà gradualmente, anche grazie alle relazioni interpersonali.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani potrai avere una domenica stimolante e piena di nuove emozioni. Dunque, non chiuderti in te stesso, sforzati di uscire di casa e mettiti in gioco. Potresti fare anche conoscenze importanti.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani, finalmente, potrai recuperare dopo una settimana difficile. Tieni duro, ci sarà una grande rinascita! E' necessario rimettersi in gioco e imparare a farsi scivolare di più le cose addosso.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, stai vivendo un bel momento e domani potrai viverlo soprattutto in amore. Attenzione, se hai al tuo fianco una persona sbagliata, troveri la forza di iniziare a guardarti attorno.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani per qualcuno la giornata sarà molto promettente. Per altri, invece, ci potrebbe essere qualche momento di disagio o di tensione. In amore ancora non si intravede ancora un vero recupero, ma molto presto sarà possibile.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani la giornata sarà più favore nel pomeriggio grazie alla Luna nel segno. È probabile però che dovrai prendere decisioni importanti, forse fare qualche rinuncia. Cerca anche di approfittare della domenica per recuperare a livello fisico.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani la domenica comincerà con la Luna in opposizione. Nel pomeriggio tutto cambierà e potrai iniziare a sentirti meglio. Il re dell'oroscopo consiglia di farsi scivolare le cose addosso, ed andare oltre le polemiche.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox, domani dovresti puntare sulla prima parte della giornata, perché verso sera potrebbe crescere un certo nervosismo nei confronti di qualcuno. Tieni alla larga chi potrebbe farti perdere la pazienza. Goditi la tua domenica!

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, anche la domenica di regalerà un po' di serenità in più. In questo periodo senti di non essere riconosciuto nel lavoro oppure sei stanco di fare le stesse cose, fatto sta che non ti senti del tutto tranquillo. Prova a risolvere anche qualche perplessità in amore.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani avrai molti pianeti a tuo favore. Ciò ti permetterà di ritrovare una buona energia. Chi si è sentito affaticato nei giorni scorsi, potrà ritrovare più vitalità. Piccole o grandi vittorie possibili. Sta crescendo in te la voglia di vivere novità, anche in amore.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani la domenica partirà con il piede giusto di mattina, poi verso sera l'umore potrebbe sciuparsi. Cerca di non pensare sempre al passato, pensa piuttosto al tuo futuro perché potrebbe riservarti piacevoli soprese.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox, 29 maggio: una meravigliosa domenica per gli Ariete. Graduale recupero per i Cancro. proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.