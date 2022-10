Oroscopo Paolo Fox, 29 ottobre: entusiasmante sabato per gli Scorpione. Calo fisico per i Pesci.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 29 ottobre. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, sabato:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, il tuo oroscopo del weekend sarà abbastanza favorevole. Domani, in particolare, potrai risolvere e chiarire tante cose per poi prepararti a due giorni di svago.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, in questo fine settimana potrai recuperare al meglio sotto ogni aspetto. In ambito sentimentale, però, cerca di osare un po' di più e di farti avanti.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani potresti avvertire un po' di stanchezza e di stress accumulato in questi giorni. Cerca, dunque, di goderti il weekend al meglio, di svagarti più che puoi.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, per domani, Fox ti consiglia di farti avanti in amore, soprattutto se sei single. Evita, invece, di discutere con i familiari altrimenti si potrebbe sfociare in situazioni abbastanza gravi.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani avrai un bell'oroscopo. Le stelle ti saranno molto favorevoli e tu avrai una gran voglia di fare e di metterti in gioco. Goditi a pieno questo fine settimana.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, da domani comincerai a recuperare dopo gli ultimi giorni un po' in down. Avrai una visione molto più chiare delle cose. Cerca di svagarti e di rilassarti.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani potresti sentirti un po' trascurato dai tuoi affetti, dai tuoi familiari. C'è chi si dedica molto solo a lavoro e tu questo lo stai notando. Cerca di parlarne, di avere un dialogo, per capire cosa succede.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani ti aspetta un bellissimo sabato, molto entusiasmante, soprattutto in ambito sentimentale. Goditelo al meglio!

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, per questi due giorni evita discussioni inutili altrimenti rischierai di sfociare in scontri accesi, in particolare con la tua famiglia. Sii prudente e meno impulsivo.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, il tuo weekend sarà decisamente migliore rispetto al resto della settimana. Hai tanta voglia di metterti in gioco, di riscattarti. Prenditi le tue soddisfazione e goditi a pieno queste giornate.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà un sabato molto entusiasmante, pieno di emozioni belle. Finalmente stai recuperando alla grande e anche in amore tutto procederà al meglio.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, il tuo fine settimana non sarà dei migliori per quanto riguarda la forma fisica. Farai bene a riposarti e a non strapazzarti troppo. Recupera le energia.

Vittorio Ferla