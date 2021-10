oroscopo-paolo-fox-29-ottobre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 29 ottobre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 29 ottobre?

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore hai voglia di fare pace con una persona, ci sono state delle incomprensioni. A lavoro, entro la fine di questo mese sarà possibile concludere un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore il mese di ottobre si conclude con la possibilità di vivere una bella emozione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore se hai da fare una rimostranza è meglio parlare entro domani. A lavoro stai facendo il punto della situazione, avresti bisogno di collaboratori.

Oroscopo Paolo Fox 29 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore sei a un bivio e devi fare una scelta importante per il tuo futuro. A lavoro è in arrivo un’informazione importante.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore non avrai difficoltà a dire come la pensi e a mettere il partner con le spalle al muro. A lavoro potresti avere forti discussioni con colleghi e superiori.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore il fine settimana è decisamente positivo per la coppia. A lavoro novembre è un mese che partirà alla grande.

Oroscopo Bilancia, Scorpione e Sagittario oggi 29 ottobre 2021

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore ritorna la voglia di fare progetti per le coppie appena formatesi. A lavoro non sottovalutare un incontro che in questi giorni può diventare positivo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore se c’è una relazione che non funziona, oggi possono tornare piccole ansie. A lavoro se hai cause legali in corso oppure ci sono delle questioni che devi discutere, non puoi pretendere che tutto si risolva in fretta.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore oggi c’è una bella situazione astrologica. A lavoro circondati di persone giuste.

Oroscopo Paolo Fox 29 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore i prossimi tre giorni sono molto interessanti e soprattutto domenica ci sarà una piccola svolta in amore. A lavoro sono in arrivo ottime possibilità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore è il momento giusto per fare una pausa di riflessione. A lavoro è il caso di rimandare incontri spinosi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore è meglio esternare i propri pensieri oggi senza aspettare la fine del mese. A lavoro prenditi qualche giorno di riposo.