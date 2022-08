Oroscopo Paolo Fox, 3 agosto: giornata frenetica per gli Ariete. Questioni di coppia da affrontare per i Bilancia.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 3 agosto 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani si preannuncia essere una giornata frenetica. Hai tanta voglia di fare e anche alcune cose da sbrigare. Nuove opportunità in amore.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, è un periodo di cambiamenti e di decisioni. Domani, però, ritroverai un po' serenità che avevi perduto negli ultimi giorni. Sii prudente in amore.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, il tuo oroscopo continua ad essere molto positivo e continui ad avere la Luna favorevole. Domani potrai risolvere anche alcune questioni economiche e legali che trascini da un po'.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarai molto focalizzato sull'amore. Avrai tanta voglia di amare ma anche di amicizia. Potrai ricongiungerti con alcune persone da cui ti eri allontanato.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, il tuo oroscopo si prospetta essere abbastanza positivo per questo mese. Stai imparando a farti valere e a far primeggiare i sentimenti. Continua così.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani sarà una giornata molto interessante per quanto riguarda l'aspetto lavorativo. In particolare, ti aspetta un ottimo weekend per cui datti da fare.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani avrai ancora la Luna favorevole che ti aiuterà in amore. Alcuni, però, dovranno risolvere delle questioni di coppia che rimandano da un po' di tempo.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, da domani sarà opportuno prendere determinate decisioni, capire cosa si vuole realmente. In particolare, chi ha iniziato una nuova storia d'amore dovrà decidere cosa fare. Sii prudente.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, sono giorni più o meno stabili. Fox ti consiglia di focalizzarti maggiormente sull'amore e sulle relazioni siccome a breve Venere sarà dalla tua parte e ti aiuterà a prendere importanti decisioni.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, finalmente stai ritrovando la giusta sintonia e il giusto equilibrio col partner. Questo mese sarà sicuramente migliore rispetto al precedente. Non demordere!

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole che aiuterà ad essere più energico e vitale. Puoi anche iniziare ad organizzare qualcosa di entusiasmante per il weekend entrante.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani potrai recuperare un po' di tranquillità. Alcuni potranno avere dei cambiamenti in campo lavorativo. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Talvolta si tratta anche di cambiamenti favorevoli e necessari.

Oroscopo Paolo Fox, 3 agosto: giornata frenetica per gli Ariete. Questioni di coppia da affrontare per i Bilancia. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.