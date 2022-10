Oroscopo Paolo Fox, 3 ottobre: inizio settimana intenso per i Leone. Lunedì intrigante per gli Scorpione.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 3 ottobre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, finalmente domani sarà un inizio settimana migliore del fine settimana. Venere non sarà più in opposizione per cui ti migliorerà molto l'umore e la situazione sentimentale.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani Venere sarà opposta. Mantieni la calma, non lasciarti sopraffare dagli sbalzi d'umore. A lavoro occorrerà essere molto precisi e lungimiranti.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, anche domani la tua giornata sarà decisamente positiva. A lavoro le cose vanno molto bene. Continua anche a risolvere la situazione sentimentale nel migliore dei modi.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà un lunedì molto intrigante. In particolare, sotto l'aspetto sentimentale, i single potrebbero fare degli incontri molto interessanti e iniziare una nuova storia. A lavoro, invece, potrebbero esserci ottime opportunità.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani comincerà una settimana bella tosta per te. Occorrerà essere molto prudente ma anche tenace nel raggiungere degli obiettivi. Sarai, infatti, più proiettato verso il lavoro che verso i sentimenti.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani sarà un lunedì passionale e pieno d'amore grazie anche alla presenza favorevole di Venere. In particolare, per chi è nella coppia potrà risolvere alcuni dubbi o perplessità.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani inizierà una settimana molto impegnativa per te sotto il punto di vista lavorativo. Attenzione, però, a non trascurare il proprio partner, la coppia potrebbe risentirne.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani avrai Venere favorevole che ti farà avere dei momenti intriganti in amore. Potrebbero nascere dei nuovi amori. A lavoro, invece, ci saranno buone notizie in arrivo.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, per domani, il re dell'Oroscopo ti consiglia di stare molto attento alla tua situazione economica. Inoltre, comincia la settimana risolvendo alcuni dubbi che ti pervadono, soprattutto in amore.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani avrai tanta voglia di rivalsa e di metterti in gioco. Saranno giorni molto intensi a a lavoro. In amore, invece, potrai trovarti dinanzi a scelte importanti. Segui solo te stesso.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani i single potrebbero essere assaliti da una crisi di nervosismo. Alcuni vorrebbero tuffarsi in un nuovo amore che, però, non arriva. Siate pazienti e tutto arriverà. Per le coppie, invece, l'amore potrebbe consolidarsi sempre più.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà caratterizzato da una bellissima Venere favorevole che regalerà tanto amore. Approfittane! A lavoro, invece, potrebbero esserci nuove soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox, 3 ottobre: inizio settimana intenso per i Leone. Lunedì intrigante per gli Scorpione. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.