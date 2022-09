Oroscopo Paolo Fox, 3 settembre: sabato entusiasmante per i Bilancia. Tensione per i Pesci.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 3 settembre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, sabato:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, da domani vivrai tante emozioni positive. Puoi goderti il weekend nel migliore dei modi. Bada bene, però, alla tua situazione economica.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani, finalmente, non avrai più la Luna contraria e potrai goderti il weekend in serenità e tranquillità. Anche l'amore migliorerà decisamente.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani potresti affrontare qualche polemica. Attenzione ai dissapori in amore. I single, invece, avranno molta voglia di divertirsi e di essere liberi.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, il tuo oroscopo del weekend ti regalerà qualcosa di bello sia in amore che a lavoro. Sei in una fase di transizione e hai voglia di cambiare e migliorare.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani avrai un bellissimo weekend grazie anche alla Luna. Goditelo nel migliore dei modi, lascia andare la tensione.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, da domani potrai goderti due giorni in pieno relax. Sii, però, prudente in amore e in famiglia. non alimentare polemiche inutili.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani avrai un bel sabato entusiasmante. Finalmente stai uscendo dal periodo buio. Tutto il weekend ti sarà molto favorevole e d'aiuto.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, da domani, il re dell'oroscopo ti consiglia di dare maggiore importanza ad alcuni legami. Buone notizie in arrivo anche per l'amore.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, il tuo weekend sarà caratterizzato dalla presenza favorevole della Luna. Approfitta per capire se c'e qualcosa che non va, che vuoi risolvere. Saranno due giorni molto importanti.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, stai proseguendo i tuoi progetti e le tue idee. Continua per la tua strada, non lasciarti abbindolare da nessuno. Hai bisogno di conferme.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, il tuo weekend lo trascorrerai a recuperare sotto ogni punto di vista. Hai voglia di cambiare, di darti da fare. In amore ci saranno giorni migliori dei precedenti.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, purtroppo nel tuo fine settimana avrai la Luna contraria che ti provocherà delle tensioni. Prova a mantenere la calma e a fare comunque qualcosa di bello che possa risollevarti.

Oroscopo Paolo Fox, 3 settembre: sabato entusiasmante per i Bilancia. Tensione per i Pesci. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.