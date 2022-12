Oroscopo Paolo Fox, 30 dicembre: scossa positiva per gli Ariete. Tanto amore per i Vergine.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 30 dicembre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, venerdì:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole che ti darà una bella scossa positiva. In amore cerca di essere più affettivo senza creare troppe distanze.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà molto propositivo. Il weekend inizierà davvero col piede giusto e finirà alla grande. Goditi queste giornate.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, purtroppo domani la Luna sarà in opposizione. Ma non preoccuparti, i prossimi giorni saranno molto pieni ed intensi, non scoraggiarti.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, in amore, per alcuni, ci sono delle crepe. Cercate di andare avanti col sorriso e di stare in compagnia quanto più possibile.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani la Luna sarà molto favorevole e ti porterà tanta passione nella coppia. L'amore, dunque, in questo weekend sarà al top. Vivitelo a pieno.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, questo ultimo weekend di dicembre ti regalerà tanto amore, affetto e vibrazioni positive. Approfittane per viverlo insieme alle persone a cui tieni di più.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani potresti sentirti un po' pensiero e dubbioso. Fox ti consiglia di essere più spensierato in questo weekend soprattutto in vista di Capodanno. Pensa a svagarti.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, da domani avrai un gran recupero, soprattutto in amore. Ciò grazie anche alla Luna favorevole che ti darà una bella carica di positività.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, da domani potrebbe aprirsi una nuova fase della tua vita. A lavoro avrai tanti progetti da portare avanti così come nella coppia. Audacia e coraggio!

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, in vista del Capodanno, Fox ti consiglia di trascorrerlo in compagnia organizzando qualcosa di bello ed entusiasmante. Goditi questo weekend!

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, questo mese di dicembre e, dunque, questo anno, si chiuderanno nel migliore dei modi. Avrai tanta positività e voglia di divertirsi.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani avrai Venere favorevole che ti sarà di grande aiuto in amore. Approfitta per trascorrere un weekend coi fiocchi!

Oroscopo Paolo Fox, 30 dicembre: scossa positiva per gli Ariete. Tanto amore per i Vergine.

