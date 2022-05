Oroscopo Paolo Fox, 30 maggio: un inizio settimana sottotono per un segno di fuoco. Grandi novità in amore per uno d’aria.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 30 maggio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, inizio settimana:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani la settima comincerà al meglio. Nuove emozioni e notizie in arrivo. Anche l'amore è sempre al primo posto. Continua così!

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, da domani omani dovrai cominciare a recuperare una certa stabilità in famiglia, circondarti di cose concrete. Con Venere nel segno, cerca di risolvere le questioni col partner mediante il dialogo.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, la settimana si preannuncia più o meno buona. Avrai modo di sviluppare un nuovo progetto, ottenere delle soddisfazioni. In amore saranno agevolate le nuove conoscenze, la nascita di relazioni, di un flirt.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, da domani, finalmente, potrai cominciare ad avere un periodo di recupero che sarà molto graduale sotto ogni aspetto. Chi è in cerca di un nuovo impiego, rimarrà un po' deluso e dovrà accontentarsi di un lavoro part-time.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, secondo l'oroscopo di Fox, domani comincerà una settimana molto stimolante sotto ogni aspetto. Tante saranno le le nuove opportunità. Anche in amore avrai tante occasioni d'oro.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, nei primi giorni della settimana entrante avrai un oroscopo che parla di confusione e di discussioni. In amore hai bisogno di fare attenzione, valutare bene cosa succederà.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, purtroppo anche domani continuerà questo momento della tua vita molto particolare. Le difficoltà di questo periodo dovrebbero insegnarti a comprendere i veri valori della vita, ciò che conta. Attenti a non commettere passi falsi.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani e dopo domani saranno due giornate piuttosto stressanti, soprattutto a causa del lavoro. Sarà indispensabile fermarsi per valutare bene la situazione. Forse sarebbe opportuno lavorare su nuovi progetti.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox domani la settimana partirà piuttosto sottotono a causa della Luna in opposizione. Cerca di stare lontano dalle polemiche e di non prendere le cose di petto, con troppa irruenza.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarà importante non farsi prendere dai momenti di insofferenza e dall'impulsività. Anche se qualcosa non sta funzionando e non ti senti del tutto appagato, cerca di avere pazienza. In compenso, in amore sarà possibile recuperare gradualmente, grazie al nuovo transito di Venere.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, la settimana comincerà con molti pianeti a tuo favore. Sei un segno favorito, approfittane. In amore grandi novità.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani sarà una giornata caratterizzata da nervosismo e tensione, anche a causa della Luna in dissonanza. Sarà necessario avere molta calma e tenere a bada la propria agitazione.

