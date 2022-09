Oroscopo Paolo Fox, 30 settembre: venerdì di fuoco per gli Acquario. Passione alle stelle per i Leone.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 30 settembre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, venerdì:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, gli ultimi giorni non sono stati dei migliori ma da domani potrai recuperare alla grande e vivere un bel weekend. Sii più permissivo, non inalberarti subito. Cerca di organizzare qualcosa di bello, che ti faccia star bene.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani inizierà un gran recupero, sotto ogni punto di vista. In particolare, a lavoro potrai ricevere delle belle notizie. Non mollare, fai del tuo meglio!

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani, purtroppo, avrai la Luna in opposizione per cui sarà meglio mantenere la calma, soprattutto in amore. Non demordere, saranno pochi giorni di malumore e poi tornerà il sereno.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, in questi giorni sei un po' giù di morale, non tutto va come vorresti e ciò ti abbatte. Non perdere la pazienza, sii perseverante e vedrai che pian piano tutto arriverà.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà caratterizzato da tanto amore e passione. Sta a te, però, decidere cosa vuoi davvero o meglio chi. Approfitta del weekend per schiariti le idee.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani avrai un oroscopo molto positivo, le stelle sono dalla tua parte. Il tuo weekend comincerà nel migliore dei modi soprattutto in amore. In particolare, per i single sono favoriti nuovi incontri e nuovi amori.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole che ti garantirà una bella giornata ricca di soddisfazioni. Anche a lavoro potrai ricevere delle notizie importanti o portare a termine dei progetti importanti.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, da domani comincerai ad avere Venere favorevole. Ciò ti permetterà di avere un bellissimo weekend all'insegna dell'amore. A lavoro, invece, per avere risultati importanti dovrete impegnarvi di più!

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, da domai potrai recuperare al meglio dopo giorni di tensione. Fox consiglia di pensare di più al futuro e di lasciare andare il passato. Concentrati di più su te stesso.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarà meglio continuare a mantenere la calma e la diplomazia nella coppia altrimenti si rischia di rovinarsi il weekend. Prova a parlarne, dialogando. Organizza qualcosa che possa far bene alla coppia.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà un venerdì di fuoco grazie alla presenza favorevole di Sole, Venere e Giove. Cosa volere di più? Sia in amore che a lavoro tutto andrà a gonfie vele. Approfittane!

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani Venere non sarà più in opposizione e questa sarà una bella notizia per l'aspetto sentimentale. Sarà un weekend pieno di emozioni, goditelo al meglio.

Oroscopo Paolo Fox, 30 settembre: venerdì di fuoco per gli Acquario. Passione alle stelle per i Leone. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.