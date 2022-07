Oroscopo Paolo Fox, 31 luglio: un’intrigante domenica per i Cancro. Voglia di cambiamento per i Toro.

Concludiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 31 luglio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, domenica:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani continuerai ad avere la smania di fare qualcosa di bello, qualche pazzia. Approfitta della domenica e dell'estate per fare ciò che desideri, sempre entro i limiti. Non trascurare chi ha bisogno di te.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani, finalmente, ritroverai la tua forza e serenità. Hai voglia di cambiare e di troncare con determinate persone. Se lo ritieni benefico per te, fallo, senza esitazione.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, per domani, il re dell'oroscopo, ti consiglia di staccare la spina perché la Luna sfavorevole potrebbe causarti qualche problemino. Quindi, pensa a svagarti e a cominciare agosto nel migliore dei modi.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà una bellissima domenica, molto interessante, soprattutto in amore. Solo a lavoro potresti avere ancora qualche questione da risolvere.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarà un'altra bella giornata. Concluderai al meglio questo mese con tanta passione e voglia di amare. Approfittane.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani avrai Luna e Venere favorevoli. Sarà una bella domenica. L'importante è svagarsi di più così da raggiungere un ottimo equilibrio interiore.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarà la giornata giusta per riavvicinarti a determinate persone a cui tieni. Dedica la domenica alla famiglia e all'amore perché poi comincerà una settimana impegnativa.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani comincerai a recuperare sotto ogni aspetto, dopo aver avuto un periodo al quanto agitato. Approfitta della domenica per ricaricarti.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani potresti sentirti molto teso e angosciato a causa anche della Luna in dissonanza. In compenso, però, in amore va tutto molto meglio e potrebbe essere una giornata sorprendente.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo continua a migliorare e tu continui a recuperare al meglio. In amore cerca di non tenere troppo distante il partner a causa del lavoro o dei tuoi problemi personali.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani avrai una giornata più tranquilla, approfitta della domenica per lasciare andare la tensione accumulata negli ultimi giorni. Goditela al meglio.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani sarà meglio agire con molta prudenza. Avrai la Luna in opposizione e rischieresti di alimentare discussioni futili. Non dare troppo a chi non merita.

Oroscopo Paolo Fox, 31 luglio: un’intrigante domenica per i Cancro. Voglia di cambiamento per i Toro. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.