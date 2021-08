oroscopo-paolo-fox-4-agosto,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 4 agosto 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 2 agosto?

Oroscopo Paolo Fox 4 Agosto 2021: quali sono le previsioni Ariete. I matrimoni con basi forti sono solidi, gli altri possono vacillare un po’. Sul lavoro, presto potrebbe arrivare una risposta positiva!

Toro. Favoriti gli incontri, mentre chi ha avuto un luglio pesante ora può riconciliarsi. Sul lavoro, cerca di accettare che qualcosa si chiuda, meglio farne a meno!

Gemelli. In amore se conosci qualcuno in questi giorni cerca di valutare bene tutto. Sul lavoro, invece, sei stanco!

Cancro. Da domani la Luna sarà dalla tua parte e queste giornate saranno interessanti per i sentimenti. Sul lavoro, il periodo è stimolante: cerca di darti da fare, di buttarti in cose nuove! Leone. In amore oggi potrebbe esserci qualche piccola incomprensione. Sul lavoro, meglio mantenere la calma!

Vergine. In amore la giornata non è delle migliori. Sul lavoro, Marte è nel tuo segno e sei molto grintoso. Lo sarai, in realtà, per tutto il mese! Bilancia. In amore oggi potresti chiarire con qualcuno. Sul lavoro, dal punto di vista economico ci sono dei problemi! Scorpione. Cerca di superare una delusione del passato: oggi è una giornata buona per riflettere sui sentimenti. Sul lavoro, la situazione tornerà promettente nella seconda parte di agosto: ora hai un po’ di problemi economici da risolvere! Sagittario. In amore ci sono ancora troppe perplessità e incertezze. Sul lavoro, meglio non fare passi affrettati: cerca di valutare bene e con attenzione ogni aspetto! Capricorno. In amore meglio risolvere un problema e occhio a giovedì e venerdì perché la Luna sarà opposta. Sul lavoro, potrebbe presto arrivare una bella notizia! Acquario. Hai voglia di chiarimenti in amore e molte coppie sono in crisi. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma per evitare ogni problema! Pesci. In amore meglio aspettare domani per parlare, meglio rimandare tutto. Sul lavoro, potresti dare un taglio netto ad alcune collaborazioni. Dal punto di vista delle azioni legali e compravendite, invece, la fine dell’anno promette bene!

