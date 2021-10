oroscopo-paolo-fox-4-ottobre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 4 ottobre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 4 ottobre?

Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 ottobre 2021: quali sono le previsioni

Tre stelle per l’Ariete. Venere giovedì inizierà un transito importante, ma se hai iniziato una storia da poco è possibile che tu abbia ancora dei dubbi. Devi sapere che le relazioni che si sono concluse negli ultimi mesi difficilmente saranno recuperabili, meglio lasciarsi andare a nuovi amori. Non temere, dalla prossima settimana ci saranno belle novità. Sul lavoro, entro la fine del mese dovrai fare una scelta: cerca di portare pazienza, di concentrarti perché le stelle del 2022 saranno dalla tua parte!

Le previsioni dal 4 al 10 ottobre 2021 per il Toro

Cinque stelle per il Toro. Occhio alle storie d’amore che nascono in questo periodo: c’è molto da recuperare questo sì, ma devi anche essere paziente. Cerca di lasciarti andare di più, a volte sei aggressivo, forse perché hai paura di quello che hai vissuto e non vuoi rivivere le stesse situazioni del passato. Le giornate saranno passionali, tutte da godere a pieno. Sul lavoro, ascolta il consiglio di una persona autorevole perché si rivelerà essere prezioso. Cerca di essere più diplomatico e meno impulsivo, soprattutto nelle giornate come quella di venerdì, quando arriverai al picco del nervosismo!

Oroscopo dal 4 al 10 ottobre 2021, le previsioni di Paolo Fox per il segno dei Gemelli

Quattro stelle per i Gemelli. Se una storia d’amore non funziona e hai tentato in tutti i modi di salvarla, ora forse è arrivato il momento di dire basta. Non vuoi essere preso in giro e non vuoi neanche perdere tempo, le relazioni nate ora le stai valutando attentamente. Sul lavoro, sei responsabile, ma anche molto creativo e questo ti aiuterà. Le persone che possono mettersi in gioco non devono tirarsi indietro, in arrivo buone risposte per chi ha in corso vertenze legali o burocratiche da risolvere!

Cancro: Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per la settimana dal 4 al 10 ottobre 2021

Quattro stelle per il segno del Cancro. Per colpa di Marte potresti essere stanco e mercoledì in amore è meglio avere massima attenzione: Venere resta favorevole quello sì, ma c’è qualcuno attorno a te che non ti capisce come vorresti e forse è il caso di allontanarsi. Sul lavoro, devi investire su nuovi progetti: le giornate di metà settimana porteranno con sé delle discussioni e faranno vacillare gli equilibri, d’altra parte tu continui ad avere dubbi sul futuro della tua attività. Non sai bene come muoverti!

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 4 al 10 ottobre 2021: Leone

Quattro stelle per il Leone. In amore bisogna risolvere molte tensioni, occhio soprattutto nei primi giorni della settimana perché Venere è controversa. Se hai vissuto up e down con una persona, meglio rimandare ogni discussione a giovedì. Sei un po’ intollerante, a volte non ti sta bene niente e non sopporti chi cerca di tapparti le ali. Sul lavoro, ora le tensioni si possono sperare. Da giovedì Venere torna favorevole e Sole e Marte restano attivi: cosa si può chiedere di più? Sei meno preoccupato e ora le cose vanno meglio!

Le previsioni per la Vergine per la settimana dal 4 al 10 ottobre 2021

Tre stelle per il segno della Vergine. Venere giovedì inizierà un transito polemico: tu sei una persona determinate, non accetti compromessi e ami le chiarezza, ma ora qualcuno di ambiguo sta bussando alla tua porta. E questo ti infastidisce. Occhio nel fine settimana, potresti avere qualche discussione troppo accesa. Sul lavoro, alcuni rapporti cambiano, sei un po’ ansioso, ma a tutto ci si abitua e sai bene come andare avanti. La meta è sempre più vicina!

Paolo Fox dal 4 al 10 ottobre 2021: il segno della Bilancia

Cinque stelle per il segno della Bilancia. Mercurio e Sole transitano nel tuo segno e questo ti aiuterà a fare nuove conoscenze. Basta con la negatività, è vero che è difficile fidarsi soprattutto se sei reduce da da una separazione, ma tutto può cambiare se il primo a cambiare sei tu. Perché non lasciarsi andare anche a una storia di passeggio, a un’avventura? Sul lavoro, tutto è in fase di ripresa e sono in arrivo rassicurazioni per chi ha un’attività in proprio o sta facendo di tutto per farla partire. I progetti meglio completarli entro e non oltre aprile 2022, datti da fare!

Paolo Fox: le previsioni per lo Scorpione dal 4 al 10 ottobre 2021

Quattro stelle per il segno dello Scorpione. Venere sarà nel tuo segno zodiacale solo per questa settimana: approfittane e non sottovalutare un incontro. Sei molto sensuale e passionale giovedì e venerdì, soprattutto perché la Luna sarà dalla tua parte: cosa chiedere di più? Sei un po’ geloso, però: cerca di tenere a freno questo aspetto perché potresti soffocare un rapporto e distruggerlo sul nascere. Sul lavoro, meglio essere responsabili: tu sai come farti scivolare tutto addosso, ma ora arrivano buone proposte da accogliere a braccia aperte!

Paolo Fox: le previsioni per il Sagittario dal 4 al 10 ottobre 2021

Cinque stelle per il segno del Sagittario. Venere sta per entrare nel tuo segno: potresti ricevere una bella telefonata, fare un incontro piacevole. Tutto dipenderà da te (e dalla fortuna), ma il cielo promette bene: lasciati andare all’amore, anche se vuoi solo vivere un’avventura “mordi e fuggi”. Sul lavoro, ora sei forte e determinato: cerca di pianificare la tua attività, non aspettarti tutto e subito. Col tempo arriveranno progetti e risposte!

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 4 al 10 ottobre 2021: Capricorno

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Finalmente, hai voglia di lasciarti andare all’amore, anche se il passato ogni tanto torna a bussare alla tua porta e c’è qualche nodo ancora da sciogliere. Meglio scappare dalle situazioni difficili e mercoledì qualcuno è probabile che ti metta alla prova, ma tu sai che col silenzio si risponde meglio alle provocazioni. Sul lavoro, hai voglia di fare e sei già proiettato al futuro. Forse lavori troppo e guadagni poco, ma ora meglio accontentarsi. Occhio alla giornata di giovedì perché Marte sarà dissonante, meglio portare pazienza!

Acquario. Paolo Fox, previsioni dal 4 al 10 ottobre 2021

Cinque stelle per l’Acquario. Venere da giovedì tornerà dalla tua parte, ma meglio evitare le discussioni e gli scontri. Pensaci bene prima di agire, di dire quello che pensi. Il mese scorso è stato difficile per i sentimenti (ma non solo) e ora stai cercando di riprenderti. Sul lavoro, molti vorrebbero far saltare gli accordi perché li reputano stressanti e poco soddisfacenti. Ti potrai arrabbiare per i soldi, hai troppi impegni e tasse!

Paolo Fox, settimana dal 4 al 10 ottobre 2021: le previsioni per i Pesci

Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Le storie d’amore nate nel mese scorso ora possono continuare, ma occhio perché giovedì potresti cambiare atteggiamento. Tu sei sensibile e con nulla riesci a cambiare idea: forse una frase detta male, un momento ti porterà a voltare le spalle alla persona che stai conoscendo? Sul lavoro, c’è qualche problema da risolvere, ma da venerdì le cose andranno meglio. Hai nuove responsabilità, ma tutto pare che vada a rilento. Non temere: tra dicembre e febbraio busseranno alla tua porta tante novità e ottime opportunità. Sii paziente!

The post Oroscopo Paolo Fox 4 ottobre, le previsioni segno per segno appeared first on L’Occhio.