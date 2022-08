oroscopo-paolo-fox,-5-agosto:-toro,-siate-prudenti!-nuovi-incontri-per-i-sagittario.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 5 agosto 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, venerdì:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, il fine settimana comincerà nel migliore dei modi per poi raggiungere l'apice domenica. Mano mano stai recuperando anche in amore. Continua così.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani dovrai essere molto cauto e paziente , avrai la Luna contraria che ti destabilizzerà. Non alimentare polemiche inutili.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani potrai iniziare a metterti in gioco, soprattutto per il weekend che ti aspetta. Qualche bella soddisfazione sta per arrivare, tieni duro.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, il tuo weekend sarà molto entusiasmante, soprattutto in amore. Non trascurare i sentimenti e il rapporto di coppia perché ne hai bisogno!

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, il tuo weekend sarà favorevole ma, per domani, il re dell'oroscopo ti consiglia di stare più attento alla tua situazione economica. Inoltre, non rimanere male per le persone che non ti meritano.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani sarà un venerdì pieno di energia e vitalità. Stai recuperando alla grande, continua così e goditi al meglio il weekend.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani avrai qualche burrasca in amore. Nei giorni successivi, però, Venere ti aiuterà a risolvere alcuni disguidi. Non essere troppo orgoglioso!

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani potrai avere qualche notizia interessante che ti aiuterà molto. Inizia, però, a risolvere alcune discussioni in atto col partner.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, il tuo weekend inizierà in maniera positiva. Per i single sono favoriti i nuovi incontri. In particolare, se provate qualcosa nei confronti una persona, farete bene ad esternare i vostri sentimenti.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, è un periodo un po' particolare della tua vita. Domani la giornata sarà abbastanza tranquilla. Ma, cerca di non allontanare i tuoi affetti e di non riversare su di loro il tuo malumore.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, da domani potresti sentirti un po' stressato a causa di tante cose che hai da fare. Cerca anche di riposare e di concentrarti un po' su te stesso. Sii prudente.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, l'oroscopo del weekend si preannuncia essere molto interessante. Avrai l'occasione di chiarire alcune cose, soprattutto con te stesso. Dai maggiore spazio anche all'amore.

