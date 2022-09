Oroscopo Paolo Fox, 5 settembre: grande recupero per i Capricorno. Buone opportunità per gli Scorpione.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 5 settembre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani a causa della Luna in quadratura potresti sentirti un po' nervoso e stanco. Cerca di mantenere la calma e di iniziare la settimana nel migliore dei modi.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà decisamente migliore. L'amore potrebbe tornare ad essere protagonista e ciò ti renderebbe molto più sereno. I prossimi giorni saranno molto interessanti.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani la Luna tornerà ad essere favorevole ma, purtroppo, avrai Venere contraria che ti potrebbe causare dei disagi in amore. Tu cerca di mantenere la calma e sii prudente col partner.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani avrai la Luna in opposizione quindi sarà opportuno essere prudenti nei rapporti interpersonali, in particolare in famiglia.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà ancora positivo. Cerca di fare sempre la tua parte e non aspettare che le cose accadano. Ai fini della tua serenità, continua ad a ritrovare il tuo equilibrio interiore.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani la settimana inizierà con molta più positività e tranquillità grazie anche alla Luna favorevole. Lascia andare lo stress accumulato e rilassati di più.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani dovrai stare più attento a causa della Luna in quadratura. cerca di liberarti dallo stress accumulato in questi giorni. Buone novità in arrivo per quanto riguarda l'amore.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani Venere tornerà favorevole. Avrai l'opportunità di recuperare al meglio. Avrai giorni importanti anche sotto il punto di vista lavorativo.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani Venere sarà contraria per cui potresti avere dei problemi in amore e nella coppia. Mantieni la calma e sii prudente. È solo un breve periodo di transizione.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole. Il tuo oroscopo continua a migliorare sempre più. Settembre sembra essere proprio il tuo mese. Continua così e fai la tua parte.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, da domani Venere non sarà più contraria. Finalmente potrai recuperare, soprattutto in amore. Per quanto riguarda il lavoro rifletti bene su cosa hai bisogno e cosa vuoi davvero.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, finalmente domani sarà una giornata migliore rispetto a quelle del weekend. Attenzione solo in amore perché Venere è contraria. Sii prudente.

Oroscopo Paolo Fox, 5 settembre: grande recupero per i Capricorno. Buone opportunità per gli Scorpione. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.