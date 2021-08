oroscopo-paolo-fox-6-agosto,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 6 agosto?

Oroscopo Paolo Fox 6 Agosto 2021: quali sono le previsioni

Ariete Attenzione a questioni sentimentali rimaste in sospeso, verso la fine del mese potrebbero tornare a galla. Sul lavoro invece sono in arrivo novità, non esitare a contattare delle persone che potrebbero aiutarti

Toro: Chi ha un’età superiore ai 40anni, dovrà affrontare a viso scoperto le persone che lo circondano. Sul lavoro invece rispetto allo scorso anno, qualcosa è cambiato, novità in arrivo.

Gemelli: In amore, se la tua storia va bene non soffermarti sui dettagli; attenzione ai tradimenti. Sul lavoro invece sono possibili ritardi, nulla però che non possa esser risolto.

Cancro: Giornata utile per le riappacificazioni e per mettere una pietra sopra alle discussioni passate. Sul lavoro invece se sei a contatto con il pubblico, le gratificazioni non mancheranno. Leone: Giornata di recupero per i sentimenti. La Luna nel segno durante il fine settimana regala emozioni. Lavorativamente parlando favoriti artisti e artigiani, soluzioni in arrivo.

Vergine: Il fine settimana regala emozioni sincere, ti senti libero di esprimere ciò che provi. Sul lavoro sii ottimista, presto arriveranno soluzioni e novità. Bilancia: Giornata positiva per i sentimenti soprattutto se nel corso degli ultimi due giorni c’è stato qualche screzio di troppo. Sul lavoro invece rimanda le scelte nel weekend, quando sarai maggiormente lucido e tranqullo. Scorpione: Se devi risolvere qualcosa in amore fallo oggi, la giornata è a tuo favore. Possibile agitazione nel weekend. Sul lavoro invece non allungare i tempi, rimanda a domani le decisioni importanti. Sagittario: In amore il periodo è piuttosto complicato ma l’ottimismo fortunatamente non ti manca. Sul lavoro invece hai bisogno di riordinare le idee e rilassarti un pò. Capricorno: In amore adesso è difficile per te provare attrazione per qualcuno, la Luna opposta invita ad avere pazienza. Sul lavoro invece sono favoritre le collaborazioni. Acquario: In amore chiarisci subito le cose che non vanno, ti aspetta una fne settimanan piuttosto agitato. Sul lavoro invece hai voglia di cambiare e di metterti in gioco. Pesci: Giornata favorevole per i sentimenti anche se l’opposizione di Venere ti invita a restare calmo. Sul lavoro invece potresti anche fare un ultimatum a qualche tuo superiore, riscoprendoti diretto come non mai!

