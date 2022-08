Oroscopo Paolo Fox, 6 agosto: sabato pieno d’amore per i Cancro. Giornata faticosa per gli Acquario.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 6 agosto 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, sabato:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, il weekend partirà in modo molto positivo e si concluderà al meglio domenica. Potrai avere rivelazioni importanti e incontri piacevoli.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani dovrai avere molta prudenza, non perdere subito le staffe. Non è un bel periodo, è vero ma cerca di svagarti un po' di più e di allontanare le persone che ti creano fastidi e disagi.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani sarà il giorno giusto per poter risolvere alcune questioni cosicché, poi, potrai goderti al meglio il fine settimana. Attento solo alla tua situazione economica.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà un sabato pieno d'amore. Per i single potrebbe essere una giornata di incontri o potrai recuperare un rapporto importante. A lavoro c'è ancora qualche problemino da tenere a bada.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, per domani il re dell'oroscopo ti consiglia di essere molto prudente nei rapporti interpersonali altrimenti rischi di innescare discussioni inutili. Prova a goderti al meglio il weekend.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani sarà una giornata molto positiva. Potrai fare nuovi incontri e portare a termine progetti importanti. Goditela al meglio.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani potresti iniziare a recuperare man mano ed uscire da questo periodo abbastanza travagliato. Soprattutto, cerca di essere più unito col partner e non mantenere il punto o le distanze.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani potrebbe essere un sabato abbastanza pesante, non piacevole. Cerca di stare più calmo, di non essere agguerrito altrimenti ti ritrovi in situazioni spiacevoli.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, il tuo fine settimana tra i migliori, domenica raggiungerà l'apice. Programma qualcosa di bello da fare, le stelle sono con te! Approfittane.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, da domani avrai Venere favorevole che, finalmente, ti aiuterà in amore e a liberarti dei malumori degli ultimi giorni. Anche a lavoro andrà tutto per il meglio e potrai realizzare molti progetti.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco domani potresti essere molto teso e avere una giornata molto faticosa, soprattutto in amore in cui potrai avere delle discussioni. Cerca di essere molto prudente.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani dovresti provare a goderti a pieno il weekend e lasciare andare i malumori e i pensieri negativi degli ultimi giorni. Hai anche molto preoccupazioni per la famiglia. Cerca di stare più tranquillo e di risolvere le questioni con diplomazia.

