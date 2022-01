oroscopo-paolo-fox-6-gennaio,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni di Paolo Fox per oggi 6 gennaio

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore consiglio prudenza, potrebbero esserci delle discussioni troppo. Sul lavoro invece favoriti i nuovi impieghi, attenzione allo stress.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Situazione astrologica interessanti per i sentimenti, favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro invece non demordere, le occasioni non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore con Pesci e Vergini serve prudenza. Sul lavoro invece Giove invita a rivedere delle questioni legali in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox 6 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Devi ritrovare serenità in amore e questa Venere favorevole ti aiuterà. Sul lavoro invece se hai i requisiti necessari puoi pensare di andare in pensione.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore sei molto orgoglioso e non ti piace esser criticato. Sul lavoro invece se sei alla ricerca di una nuova occupazione le occasioni non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore la giornata parte sottotono. Sul lavoro invece La Luna opposta consiglia maggior attenzione nel corso di queste ore.

Oroscopo Bilancia, Scorpione e Sagittario oggi 6 gennaio 2022

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore sono giorni un pochino tesi, consiglio cautela. Sul lavoro invece la situazione è piuttosto delicata, fai le cose con calma.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Incontri favoriti per i single, Venere e Luna in buon aspetto. Sul lavoro invece vincerai molte sfide, nuovi incarichi in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Luna contraria oggi e domani, armati di pazienza. Sul lavoro invece sei in cerca di stabilità e non escludo solidi progetti in primavera.

Oroscopo Paolo Fox 6 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: La Luna a favore fa battere il cuore. Sul lavoro invece presto arriveranno le occasioni che cerchi, non temere!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Se in amore ci sono stati dei problemi è arrivato il momento di risolverli. Sul lavoro invece nuovi progetti nei prossimi mesi, il futuro è con te.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Nuove emozioni in arrivo per i single, ritroverei la voglia di metterti in gioco. Sul lavoro invece non pensare al passato ma concentrati sul presente: in arrivo belle novità!