Oroscopo Paolo Fox, 6 luglio: giornata malinconica per un segno d’acqua. Grande ripartenza per uno d’aria. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 6 luglio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox domani sarà necessario avere molta prudenza, per evitare conflitti. Sarebbe opportuno farsi scivolare le cose addosso o almeno cercare di risolvere le cose con calma.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani ti sentirai bisognoso di avere un punto di riferimento nella tua vita e maggiori sicurezze. Per chi ha un rapporto amoroso un po' instabile, sarebbe meglio parlarne e confidarsi.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani avrai un gran recupero dopo le due giornate un po' sottotono. Avrai anche Venere favorevole quindi approfittane e inizia ad organizzare qualcosa di bello per il weekend.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani, purtroppo, sarà una giornata abbastanza malinconica e sconfortante. Ma tranquillo, avrai modo di riflettere e il weekend sarà decisamente migliore.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarà una giornata grintosa e piena di forza. Inoltre, l'amore andrà a gonfie vele e a lavoro ti sentirai molto competitivo, capace di vincere molte sfide.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani ritroverai la serenità e la tranquillità che desideravi. Cerca di concentrarti più su te stesso e di fare tutto ciò che desideri da tempo.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole che ti consentirà di recuperare al meglio in amore. A lavoro potrai avere qualche problema soprattutto perché sei molto emotivo ultimamente. Cerca di farti rispettare di più.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, hai un gran bisogno di relax e di svago, quindi domani approfitta per organizzare qualcosa di divertente e particolare soprattutto in vista del weekend.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani il re dell'Oroscopo consiglia di perseguire le proprie idee e progetti, almeno a lavoro. In amore, invece, non tutto va per il verso giusto e ti stai ponendo molte domande.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani potrai sentirti molto nervoso e ciò potrebbe portarti a discutere con qualcuno. Cerca di essere prudente e di evitare discussioni inutili. Magari prenditi un po' di tempo solo per te.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà una giornata di grande ripartenza grazie anche alla Luna e Venere favorevoli. Vivrai con più leggerezza anche i rapporti personali, sia familiari che amorosi.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani approfitta di fare dei progetti per il weekend perché avrai una meravigliosa Luna favorevole. Approfitta anche per alimentare i sentimenti che ultimamente stai tenendo alla larga.

